Крупноформатный керамогранит в отделке мебели

В последнее время этот облицовочный материал претерпел глобальные во всех смыслах изменения. Ведущие производители керамогранита ежегодно представляют новинки, впечатляющие не только своими рисунками, цветовыми оттенками, текстурами, но и размерами. Панели длиною более 4-х метров, толщина которых всего лишь 3,5 мм, нашли свое применение во многих сферах дизайна, включая и оформление мебели.

Несмотря на то, что керамогранит мы привыкли видеть в отделке стен и пола, сегодня область его применения значительно расширилась. Тонкие плиты — отличное решение, когда требуется обновить фасад старых шкафов или создать абсолютно новый предмет обстановки. В чем преимущество керамогранитных панелей перед другими материалами, используемыми в мебельной промышленности?

Еще недавно достаточно сложно было даже представить, что этот вид облицовки найдет с свое применение в любой другой области, помимо обустройства напольного покрытия в производственных помещениях. Благодаря техническому прогрессу, постоянному обновлению ассортимента продукции, различным инновационным разработкам регулярно анонсируется выпуск керамогранита с улучшенными эксплуатационными характеристиками и декоративными свойствами. Настоящим прорывом в индустрии облицовочных покрытий стало налаженное производство ультратонких панелей на основе этого материала, что сразу открыло ряд возможностей в дизайне мебели. Предлагаем сравнить керамогранит и традиционные материалы, чтобы понять, какой вариант лучше.

Итак, первое, что приходит на ум — дерево. Из него изготавливается большая часть мебели, некоторые ее виды ценятся особенно высоко, например, выполненные из красной древесины или экзотических пород натурального материала. Однако деревянные изделия больше всего подвержены разрушающему воздействию чрезмерной влаги, они теряют свой первоначальный вид под прямыми лучами солнца, температурных перепадов и пр. Уход за ними зачастую требует соблюдения осторожности. Керамогранитным панелям все вышеперечисленные угрозы нестрашны. Искусственный камень не боится воды, устойчив к ультрафиолету, механическим ударам и контакту с агрессивными средами.

Стеклянная мебель, безусловно, в интерьере смотрится эффектно, но уход за ней простым и легким уж точно не назовешь. Обладатели изящных столиков из этого материала и шкафов знают не понаслышке о частых загрязнениях, оставляемых на поверхности пальцами, пролитыми напитками, жирной пищей. Но самая большая проблема — царапины, которые могут появиться даже в процессе уборки. Керамогранит, во-первых, более практичный в ежедневной эксплуатации, во-вторых, чтобы ему нанести механическое повреждение, необходимы поступательные действия в течение определенного времени.

Достойную конкуренцию искусственному камню может составить только натуральный. Но на сегодняшний день из него пока не выпускаются такие тонкие панели, как из керамогранита. По этой причине первый в разы проще в обработке, транспортировке и монтировке. Для мебели — это наиболее оптимальный вариант. Немаловажную роль играет и стоимость, скажем, имитаций оникса и мрамора, изготовленных просто безупречно, чего не скажешь о заоблачных ценах на их природные аналоги. Если на столе из натурального камня могут остаться трудновыводимые следы от красящих веществ, то мебели из керамогранитных панелей это не грозит, при том, что за счет применения цифровой технологии переноса изображения с одной поверхности на другую вы практически не отличите разницы между оригиналом и копией.

Не так давно на фабриках керамогранита освоили выпуск тонких листов, которые воспроизводят металл и пластик. Внешне они выглядят более чем убедительно, тогда как использование их в агрессивных условиях превосходит все ожидания. Металлический шкаф или столик быстро придут в негодность, если долго простоят на улице или во влажном помещении, чего не скажешь о мебели из керамогранита. К тому же пластик имеет способность ломаться при физических воздействиях, трескаться, терять былой вид. Кроме того, к существенным недостаткам относится его неэкологичность. Некоторые из разновидностей пластмассы и вовсе могут нанести вред здоровью. Керамогранитная плитка относится к безопасным материалам, рекомендованным для внутренней отделки всех зон жилого и нежилого пространства, включая детские комнаты и спальни. Мебель из тончайших, но необычайно тонких панелей имеет практически неограниченный срок службы, она прочна и удобна, красива и безопасна.

Источник: keramoda.ru

Какие предметы мебели из керамогранита можно встретить?

Прежде всего, стоит отметить, что такая мебель пока не имеет массового производства, ее изготавливают, как правило, на заказ. Это, скорее, преимущество, нежели наоборот, поскольку вы получаете продукт, полностью соответствующий вашим потребностям и желаниям. Керамогранитные панели в первую очередь отлично подходят для обустройства рабочей зоны кухни, столешницы из них обладают большой прочностью и стойкостью на износ. Особой популярностью пользуются столы «остров» или фигурные плоскости для барных стоек. В дизайне интерьеров стали чаще появляться шкафы и тумбы с фасадной отделкой из тонкого керамогранита. Красивый внешний вид подкрепляется практичностью и высокой техничностью материала.

Из имитаций камня, мрамора, дерева, металла часто изготавливают так называемые журнальные столики, полки и стеллажи, которым нет сноса. Все предметы мебели из керамогранита гармонично вписываются в стиль внутреннего и внешнего пространства, а иногда — становятся одним из главных его украшений.

Чем удобны изделия из плитки, так тем, что они могут быть любого заданного размера, любой конфигурации, с максимально соответствующим общей концепции оформления оттенком, рисунком, типом поверхности. Текстура облицовки также подбирается в зависимости от поставленных задач.

Какие возможности дизайна открываются с использованием мебели из керамогранита?

Отечественные и зарубежные производители готовы предложить массу вариантов плитки, с помощью которой интерьер или экстерьер заиграет новыми красками, освежит скучное пространство, наполнит его совершенно другими эмоциями. Крупноформатные и тонкие керамогранитные панели «под мрамор» необыкновенно хороши в создании атмосферы роскоши, а также старой доброй классики. Особенно впечатляет, если это имитации ценных пород природного камня, где текстура и рисунок за счет больших габаритов увеличены в несколько раз. Повышенным спросом пользуются образцы, стилизованные под металлические поверхности. Яркой достопримечательностью станут интерпретации окисленного металла, с выраженной фактурой оригинала. Эксклюзивными по праву считаются изделия с инкрустациями золота, платины и серебра. Такая мебель автоматически становится акцентной.

Керамогранитные панели разного вида хорошо сочетаются между собой. Например, плитка «под дерево» отлично подходит для оформления фасадов шкафов кухни, выдержанной в прованском стиле, тогда как для обустройства рабочего стола может быть использована имитация натурального камня. Для современного дизайна отличным вариантом станет комбинация керамогранита, который идеально воспроизводит фактуру цемента или бетона, получившего широкое распространение в отделке не только стен и пола, но также мебели и отдельных ее элементов.

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