Крутая история. Как в Барнауле появилась «печка» № 2 и какая судьба ее ждет

Зеленая трава высотой с человека сейчас растет на месте первого золоотвала ТЭЦ-2 — за годы он успел заполниться и пройти рекультивацию. Сегодня энергетики хотят, чтобы все, что производит станция, тоже было «зеленым» и экологичным. Но 65 лет назад, когда над трубами ТЭЦ-2 впервые заклубился белый дымок, задачи были совсем другие. В юбилейный год рассказываем о том, с чего начиналась станция и что ее ждет.

«Его всегда бросали на прорыв»

Фото предоставлено СГК.

У истоков появления новой «печки» Барнаула стоял человек с вполне энергетической фамилией — Константин Солнцев. «Его всегда бросали на прорыв», — вспоминали о Солнцеве земляки из Перми.

Задачи тогда стояли острейшие: надо было в короткие сроки восстановить разрушенную войной экономику. И новым заводам, строительство которых началось в Барнауле уже в 1945-м, жизненно нужна была энергия.

Солнцев с 1943 года был директором ТЭЦ-1 — первенца большой энергетики Алтая. И когда в Барнауле начали строить комбинат «Химволокно», именно он написал наверх ходатайство о вводе новых энергомощностей.

Опытный энергетик не мог не знать: ТЭЦ-1, от которой были запитаны еще и эвакуированные заводы, не потянет энергоемкое химическое производство.

Факт Решение о создании ТЭЦ-2 принял Совет министров СССР в 1950 году. Константин Солнцев курировал стройку, был главой пусковой комиссии и директором этой станции в 1972—1984 годах. Его именем названа небольшая улица в Барнауле между ул. Юрина и Г. Исакова.

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

Проект в чистом поле

Сегодня такие стройки назвали бы «проект в чистом поле» — гринфилд. В СССР такого термина, конечно, не было. Но факт есть факт: ТЭЦ-2 начали возводить на голом месте: ни дорог, ни линий электропередачи — все приходилось строить самим.

Место для объекта выбирали очень тщательно. И только много лет спустя обнаружились просчеты проектировщиков.

«Грунты оказались сыпучими, просадочными. Думаю, место выбрали, исходя из близости заводов-потребителей. А вот доскональному исследованию грунта уделили мало внимания», — объясняет Александр Лукьянов.

Так, первую очередь ТЭЦ-2 запустили в 1955-м. Это событие стало важнейшей вехой в развитии всего Барнаула и положило начало созданию единой энергосистемы края.

Днем рождения станции считается 27 февраля — свой День энергетика.

Факт В 2000-х годах на ТЭЦ-2 провели обследование строительных конструкций главного корпуса и выявили многочисленные деформации. Осадка фундаментов превышала предельно допустимую — более 1 мм в год. Причиной были неподходящие грунты под объектами ТЭЦ.

С 2012 года на станции предпринимают меры, чтобы остановить этот процесс. Сегодня осадка — в основном в пределах допустимого.

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

«Не дай бог не выдержать параметры»

Станция росла вместе с городом. В первые пять лет между ней и ТЭЦ-1 проложили высоковольтную двухцепную ЛЭП — так на Алтае появилась единая энергосистема.

Затем ее достраивали еще 18 лет. Последнюю, пятую, очередь завершили в 1973-м. А в 1980-х годах она считалась одной из самых эффективных и экономичных в Сибири. Заводы, главные потребители, работали без сбоев — станция отвечала им взаимностью, не подводила.

«Комбинат химволокон был потребителем № 1 — он один забирал порядка 700 тонн пара в час. Пар мы поставляли на все предприятия промплощадки — шинный и моторный заводы, „Трансмаш“, ХБК и многие другие. И не дай бог не выдержать параметры — это грозило сумасшедшими неустойками», — рассказывает Александр Лукьянов.

Точно так же — вместе с городом и страной — электростанцию затянуло в кризис 1990-х. С той, пожалуй, разницей, что она не имела права остановиться, как бы ни было трудно.

Факт ТЭЦ-2 занимает 37,5 гектара — на такой территории можно было бы разместить 51 футбольное поле по стандарту FIFA. На территории расположено 80 объектов. Самый высокий — дымовая труба, ее высота 180 метров.

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

«Мы выживали как могли»

История 1990-х для барнаульской ТЭЦ-2 далекая и одновременно близкая, потому что проблемы, накопившиеся в те годы, разгребать приходится и сегодня.

Энергетика, как и вся страна, в те годы погрузилась в неплатежи, бартер и взаимозачеты, а объем ремонтов резко упал. «Мы выживали как могли, мы все время латали дыры», — вспоминал один из ветеранов энергетики Александр Моторин.

«В те годы были цены денежные, бартерные и цены для энергетиков. Любую продукцию возьми — для энергетиков она была в два-три раза дороже», — делился Моторин.

На складах «Алтайэнерго» (а ТЭЦ-2 тогда входила в состав этой компании) лежали двигатели, железобетонные плиты, шины, продукты — все, чем расплачивались потребители. Чтобы пустить их в дело, надо было как-то продать… Или обменять на что-нибудь нужное.

Зимой 2001-го безденежье едва не стало причиной катастрофы. Топливо на станции тогда закупали зачастую некачественное. В ночь с 5 на 6 января из-за очень сильных морозов уголь, пришедший переувлажненным, намертво смерзся. И чтобы подавать в топку, его пришлось разбивать вручную.

ТЭЦ-2 тогда была на грани остановки. Но люди не подвели. Спустя неделю газеты написали: «Благодаря скоординированным действиям властей беды удалось избежать».

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

Александр Лукьянов,

директор Барнаульской ТЭЦ-2:

— Сегодня такая ситуация невозможна. Раньше у нас было до 12 поставщиков, качество угля было больным вопросом. Сегодня политика топливообеспечения кардинально изменилась. У нас один поставщик, с ним подписан долгосрочный договор, где прописана обязанность поставщика принимать меры по снижению смерзания угля в вагонах. А при поставке некачественного топлива передаем поставщику претензию. Запас угля мы сегодня формируем заблаговременно. В 2011 году отремонтировали размораживающее устройство, что позволило повысить эффективность разморозки смерзшегося угля в вагонах. Многое изменила установка в 2014 году пробоотборочной машины Uni-Sampler, которая дает объективную оценку качества угля, и все споры с поставщиками о качестве прекратились.

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

«Лишь бы выдержать зиму»

А в 2007 году все барнаульские станции вошли в состав «Кузбассэнерго» — тогда, если помните, энергетику разделили по видам бизнеса и создали несколько новых компаний. И через несколько лет на ТЭЦ-2 произошла небольшая инвестиционная революция.

Станция вошла в программу ДПМ (договора предоставления мощности) и в 2014 году ввела в эксплуатацию два новых энергоблока. Ну, это почти как новую станцию построить.

«Прежнее оборудование было изношено до крайности. В 2011 году я руководил ремонтом 9-й турбины, и когда вскрыли изоляцию, мы увидели растрескивание корпуса. Отремонтировать его было невозможно, поэтому ремонтами занимались по принципу „лишь бы выдержать зиму“», — вспоминает Александр Лукьянов.

Если бы не этот инвестпроект, работа станции не могла быть стабильной, это был рывок в развитии, уверен энергетик.

И все же это было только начало. В тот год впервые за всю историю ТЭЦ остановилась на 20 суток из-за больших убытков. Станцию, построенную для одной экономики, надо было приспособить к другой. Редакции altapress.ru удалось выяснить, какая судьба ждет ТЭЦ-2.

Факт С 2013 года ТЭЦ-2 входит в состав компании «Барнаульская генерация», которая в свою очередь входит в «Сибирскую генерирующую компанию».

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

Станция никогда не спит

…Вместе с директором ТЭЦ-2 мы шагаем по станции (на головах, разумеется, каски).

Гигантский цех, где рождается электричество, кажется, вообще не имеет границ. Метры вниз, метры вверх — и бог знает сколько метров в длину. Сотни вентилей, паро- и трубопроводов, тысячи единиц оборудования. В голове не укладывается, как обычный человек может освоить здесь науку управления.

«В вузе я проходил дополнительную подготовку по эксплуатации ТЭЦ. Но когда пришел на станцию, сам был в шоке: а где здесь тот котел или паропровод, который мы рисовали на ватмане? Только когда окунешься в работу, пройдешь адаптацию, начинаешь вспоминать, чему тебя учили», — рассказывает Александр Лукьянов.

На ТЭЦ нельзя начать работать с порога: надо сначала все схемы изучить, пройти все тренировки — на каждой должности. На стажировку дают один-два месяца. Потом экзамен. Затем дублирование под присмотром шефа — еще от двух до 12 рабочих смен. И снова экзамен.

«Только если все этапы пройдены успешно, работника допускают к самостоятельной работе. Но он и дальше продолжает проходить инструктаж и тренировки», — говорит Лукьянов. «Кстати, почему 12 рабочих смен, а не дней?» — «Оборудование работает круглосуточно, а люди — вахтами или сменами», — отвечает директор.

В самом деле, станция ведь никогда не спит. Наверное, «думает» о нас.

Факт Энергичные люди ТЭЦ-2 Многие люди работают на ТЭЦ-2 годами, передавая свой опыт и умения детям и родственникам. У династии Тюпко — Черкасские — Неверовы общий стаж работы 260 лет. У Косиловых — Носихиных — 211, Архиповых — Герасимовых — 200. Еще несколько династий имеют общий стаж работы на ТЭЦ-2 более 100 лет!

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

Закрываться не планируем

Между тем то, что ТЭЦ-2 проектировали для снабжения паром крупных заводов и комбинатов, оказалось одной из серьезных проблем. Та, советская, экономика рухнула, потребность в паре исчезла, а оборудование осталось. И его приходилось содержать, затрачивая огромные средства.

И на ТЭЦ-2 началась своя перестройка. По словам директора, из эксплуатации вывели первую очередь — пять мощных котлов и четыре турбины, ставшие экономически нецелесообразными.

«А в 2013 году от нас отсоединился последний потребитель пара. Для нас он был очень неудобным — пар брал только ночью. Мы вынуждены были ночью паропровод опорожнять, а днем быстренько разгонять — так его эксплуатировать нельзя. Мы несли огромные убытки», — объясняет Лукьянов.

Теперь, по словам директора, ТЭЦ-2 с каждым годом показывает все большую эффективность. Старается доказать, что 65 лет для ТЭЦ — это не возраст. Точнее, возраст, с которым можно жить.

«Менеджмент предлагает и реализует идеи оптимизации, думает над тем, как произвести гигакалорию и киловатт-час дешевле. И идея вывести ТЭЦ-2 из эксплуатации как убыточную, которая еще несколько лет назад обсуждалась, выглядит все менее целесообразной», — говорит Александр Лукьянов.

Что такое ТЭЦ-2