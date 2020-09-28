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Крутиха, Тюменцево, Табуны: «Ростелеком» продолжает подключать алтайские села к скоростному интернету

«Ростелеком» начал подключать интернет до 200 Мбит/с жителям и организациям в селах Табуны, Крутиха и Тюменцево Алтайского края. Компания также завершила строительство оптических линий связи в коттеджном поселке Солнечная поляна, поселке Научный городок Барнаула и микрорайоне «Рассвет» Новоалтайска.

«Ростелеком» продолжает подключать алтайские села к скоростному интернету.
«Ростелеком» продолжает подключать алтайские села к скоростному интернету.
Настасья Коваленко

Больше всего домохозяйств, которые получили доступ к услугам оператора, оказалось в Тюменцево — 2008 домов. В Крутихе и Табунах — 1565 и 744 двора соответственно.

На базе скоростного интернета компания предоставляет цифровой видеосервис Winkс максимальным набором телеканалов и управлением просмотром, продукт «Умный дом» и услугу «Видеонаблюдение». В комплексное цифровое решение «Умный дом» входит оптический модем с контроллером для установки в помещении датчиков дыма, протечек воды, открытия и закрытия дверей. Сервис поможет предотвратить пожар, аварию и сохранить имущество. Для повышения безопасности оператор предлагает домашние камеры внутреннего и внешнего наблюдения, которые управляются со смартфона.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Мы прокладываем в села линии связи по нацпроектам и федеральным программам, но непосредственно до абонента, «последнюю милю», строим за счет собственных инвестиций. В этом году, благодаря развитию нашей сети в сельской местности, доступ к скоростному интернету появился у нескольких тысяч алтайских семей.

Оставить заявку на подключение к услугам можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru или по бесплатному номеру 8800−1000−800.

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