Куда можно жаловаться на работу общественного транспорта?

За организацию дорожного движения в Барнауле отвечает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Жалобы и предложения необходимо передавать именно туда по адресу: ул. Короленко, 58, электронной почте dorkom@barnaul-adm.ru либо по телефону: 8 (3852) 371−617.
Чтобы привлечь к ответственности водителя за нарушение линейной дисциплины, необходимо иметь точную информацию о дате и времени происшествия и номер госзнака автобуса, трамвая или троллейбуса.
Также можно жаловаться руководителям автотранспортных предприятий (их контакты указывают на стендах внутри автобусов и маршруток).
Замечания к работе электротранспорта можно передавать в «Горэлектротранс» Барнаула по адресу: ул. Гридасова, 5, электронной почте: office@barnget.ru, телефону
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