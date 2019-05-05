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Куда можно жаловаться на работу общественного транспорта?

Татьяна из Барнаула задала altapress.ru вопрос: «Куда можно передавать свои замечания и предложения о работе общественного транспорта?».

Общественный транспорт.
Общественный транспорт.
Михаил Хаустов

За организацию дорожного движения в Барнауле отвечает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Жалобы и предложения необходимо передавать именно туда по адресу: ул. Короленко, 58, электронной почте dorkom@barnaul-adm.ru либо по телефону: 8 (3852) 371−617.

Чтобы привлечь к ответственности водителя за нарушение линейной дисциплины, необходимо иметь точную информацию о дате и времени происшествия и номер госзнака автобуса, трамвая или троллейбуса.

Также можно жаловаться руководителям автотранспортных предприятий (их контакты указывают на стендах внутри автобусов и маршруток).

Замечания к работе электротранспорта можно передавать в «Горэлектротранс» Барнаула по адресу: ул. Гридасова, 5, электронной почте: office@barnget.ru, телефону 8 (3852) 46-99-66 или через интернет-приемную на сайте предприятия в рубрике «Пассажирам».

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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