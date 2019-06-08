Недорого и ненадолго. Куда можно выбраться, если до отпуска далеко

Не хочется сидеть в городе летом, но нет возможности уехать к морю? Altapress.ru расскажет куда можно выбраться недорого и ненадолго .

Отдых на природе

Пожалуй, этот вариант первым приходит в голову. В лес, к речке, в горы или на озера — что-то из перечисленного точно окажется поблизости. Эту поездку можно запланировать на день, но лучше на выходные. Для большего уединения с природой можно отправиться в путешествие с палатками.

Палатка , ночь , туризм. Открытые источники в Интернете.

Ближе к животным

Отправиться на ферму, например страусиную, согласитесь, довольно необычно. Или же организовать прогулку на лошадях. А может съездить в приют для животных. Особенно такой отдых запомнится детям. На заметку — животные не обязательно должны быть редкими. Если у ваших друзей, живущих за городом, есть добрая собака — навестите их вместе с ребенком.

Семейная ферма на Алтае. Олег Богданов

Музеи

Здесь все предельно просто — ищите направление, которое вам интересно. Но если подходящих музеев за городом вы не нашли, есть еще один неплохой вариант — отправиться на малую родину к известному земляку. Во-первых, так вы ближе познакомитесь с окрестностями, во-вторых, благодаря местным жителям, сможете узнать выдающегося человека чуточку ближе.

Город по соседству

Можно отправиться исследовать соседний город на предмет достопримечательностей, интересных блюд, новых мест или просто остановиться в отеле/хостеле на несколько дней. Гулять и наслаждаться малознакомой обстановкой.