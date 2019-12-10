Куда пропал Дед Мороз и где его искать?

Последний раз он был замечен недалеко от магазина KERAMA MARAZZI. Возможно он выбирает там подарки на Новый Год? Но почему именно в KERAMA MARAZZI? Давайте отправимся за ответами на последнее место, где был замечен Дед Мороз.
Теперь понятно почему именно в KERAMA MARAZZI!
С 14 по 18 декабря во всех фирменных магазинах KERAMA MARAZZI скидки на всю керамическую плитку и сантехнику — 20%!
Торопитесь, пока Дед Мороз все не раскупил!
Цена: 2318 руб/м²
Со скидкой — 20% - 1855 руб/м²
Цена: 1124 руб/м²
Со скидкой: 899 руб/м²
Цена: 1407 руб/м²
Со скидкой: 1126 руб/м²
Цена: 895 руб/м²
Со скидкой: 716 руб/м²
Цена: 1056 руб/м²
Со скидкой: 845 руб/м²
Цена: 1056 руб/м²
Со скидкой: 845 руб/м²
Цена: 1312 руб/м²
Со скидкой: 1050 руб/м²
Цена: 1 682 руб/м²
Со скидкой: 1346 руб/м²
Цена: 3 193 руб/м²
Со скидкой: 2555 руб/м²
Цена: 2 240 руб/м²
Со скидкой: 1792 руб/м²
Цена: 2 681 руб/м²
Со скидкой: 2 145 руб/м²
Цена: 1 092 руб/м²
Со скидкой: 874 руб/м²
Цена: 1 296 руб/м²
Со скидкой: 1037 руб/м²
Цена: 43 260 руб.
Со скидкой: 34608 руб.
В фирменных магазинах KERAMA MARAZZI каждому покупателю бесплатно сделают дизайн-проект с керамической плиткой, мебелью и сантехникой.
Тысячи видов плиток, керамического гранита, мозаики и декоративных элементов KERAMA MARAZZI решат самую смелую задумку. Здесь каждый найдет свой стиль: от сдержанного до яркого, от классики до хай-тека, от Швеции до тропиков. С каждым годом компания повышает качество продукции и разрабатывает необычные дизайны с единственной целью — улучшить качество жизни каждого человека.
Акция действует с 14 по 18 декабря 2019! Количество товара ограничено! Организатор акции: ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI.
Фото: KERAMA MARAZZI