Куда пропал Дед Мороз и где его искать?

Последний раз он был замечен недалеко от магазина KERAMA MARAZZI. Возможно он выбирает там подарки на Новый Год? Но почему именно в KERAMA MARAZZI? Давайте отправимся за ответами на последнее место, где был замечен Дед Мороз.

Теперь понятно почему именно в KERAMA MARAZZI!

С 14 по 18 декабря во всех фирменных магазинах KERAMA MARAZZI скидки на всю керамическую плитку и сантехнику — 20%!

Торопитесь, пока Дед Мороз все не раскупил!

Керамическая плитка «Антик Вуд» Цена: 2318 руб/м² Со скидкой — 20% - 1855 руб/м²

Керамическая плитка «Зимний сад» Цена: 1124 руб/м² Со скидкой: 899 руб/м²

Керамическая плитка «Кампалто» Цена: 1407 руб/м² Со скидкой: 1126 руб/м²

Керамическая плитка «Пальмовый лес» Цена: 895 руб/м² Со скидкой: 716 руб/м²

Керамическая плитка «Сибелес» Цена: 1056 руб/м² Со скидкой: 845 руб/м²

Керамическая плитка «Флораль» Цена: 1056 руб/м² Со скидкой: 845 руб/м²

Керамическая плитка «Аньет» Цена: 1312 руб/м² Со скидкой: 1050 руб/м²

Керамическая плитка «Диагональ» Цена: 1 682 руб/м² Со скидкой: 1346 руб/м²

Керамическая плитка «Арабески котто» Цена: 3 193 руб/м² Со скидкой: 2555 руб/м²

Керамический гранит «Контарини» Цена: 2 240 руб/м² Со скидкой: 1792 руб/м²

Керамическая плитка «Котто» Цена: 2 681 руб/м² Со скидкой: 2 145 руб/м²

Керамическая плитка «Ретиро» Цена: 1 092 руб/м² Со скидкой: 874 руб/м²

Керамическая плитка «Салинас» Цена: 1 296 руб/м² Со скидкой: 1037 руб/м²

Напольная тумба ( 80см) с выдвижным ящиком Plaza Classic Цена: 43 260 руб. Со скидкой: 34608 руб.

В фирменных магазинах KERAMA MARAZZI каждому покупателю бесплатно сделают дизайн-проект с керамической плиткой, мебелью и сантехникой.

Тысячи видов плиток, керамического гранита, мозаики и декоративных элементов KERAMA MARAZZI решат самую смелую задумку. Здесь каждый найдет свой стиль: от сдержанного до яркого, от классики до хай-тека, от Швеции до тропиков. С каждым годом компания повышает качество продукции и разрабатывает необычные дизайны с единственной целью — улучшить качество жизни каждого человека.

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI: Адрес: ул.Малахова, 94-б Тел. 8 (3852) 27-10-97 Социальные сети: Инстаграм, Вконтакте

Акция действует с 14 по 18 декабря 2019! Количество товара ограничено! Организатор акции: ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI.

Фото: KERAMA MARAZZI