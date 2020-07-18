Куда сдавать ненужные вещи в Барнауле в помощь нуждающимся?

В мире производится более 1 миллиарда одежды, из которых ежегодно 92 миллионов тонн оказывается на свалке. Именно такие цифры привел на своем сайте известный фонд «Второе Дыхание» и одноименная сеть благотворительных магазинов Дарьи Алексеевой, г. Москва. Цифры угрожающие не только для экологии нашей планеты и страны. Многие известные в мире и России благотворительные фонды, которые помогают сократить нищету большей части населения просто негодуют — видя эти данные. Потому что нам кажется, что ресурсы планеты ограничены. Но на самом деле мы сами производим такое количество вещей, продуктов, электроники и бытовой техники, что этого хватит для ликвидации нищеты на три года и более.

Когда мы видим эти цифры, нам кажется, что это так далеко и нас не касается. Но все, что происходит на нашей планете, рано или поздно коснется даже самый отдаленный уголок в республике Алтай, так как мусор не исчезает просто так. С одеждой еще сложнее. Одежда годами лежит без доступа кислорода на свалках и не поддается природной переработке. Одежда из синтетики, не перерабатывается никогда.

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи. Фонда «Облака»

Еще одни данные о переработке мусора свидетельствуют, что только 13% мусора во всеми мире перерабатывается в год. Все остальное… мы передаем своим потомкам в виде миллионов свалок во всему миру.

Но изменить это может каждый из нас. Здесь и сейчас. Каждый раз, когда мы чистим свои шкафы и гаражи, мы можем сделать выбор: направить свое время и усилие, чтобы отсортировать одежду и подготовить ее ко второй жизни, или сэкономить время и выбросить на свалку.

Фонд «Облака» еще в далеком 2014 г. принял для себя важнейшее решение: начать помогать прежде всего, через вещи. Вот уже более 6 лет программы помощи бедным семьям не потратили ни единого рубля на покупку новой одежды. Большая часть пожертвованных средств направляется на бесперебойную работу пунктов приема и сортировки ненужных вещей.

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи. Фонда «Облака»

Это не простая работа и трудозатратная. Но за год удается сортировать более 10 тонн одежды только в Барнауле. Из 10 тонн на утиль уходить только менее 5% ветоши.

Таким образом, наш город сократил выброс вещей на свалку на 9 тонн в год. Цифры впечатляют! И за каждой вещью стоит барнаулец, который приносит вещи на сортировку.

Так, капля за каплей, мы спасаем свой регион от экологической катастрофы и помогаем тысячам бедным нуждающимся людям бесплатно получить одежду для себя и своих детей.

17 июля фонд «Облака» открыл второй пункт приема и выдачи вещей по адресу ул. Пролетарская, 56, остановка «Медицинский университет» или «Дом Союзов» по пр. Ленина. Теперь еще 2 жилых квартала смогут в удобное для себя время принести одежду!

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи. Фонда «Облака»

Памятка «Какие ненужные вещи можно принести в Фонд ОБЛАКА?» детская одежда 0+, обувь , пеленки , ползунки , бывшие в употреблении , целые , круглогодичный сезон;

пеленки ползунки бывшие в употреблении целые круглогодичный сезон; детские игрушки , книги , развивайки , пазлы , лего , конструкторы;

книги развивайки пазлы лего конструкторы; женская одежда и обувь размеры любые , сезон любой;

сезон любой; мужская одежда и обувь , размеры любые , сезон любой;

размеры любые сезон любой; постельное белье , полотенца , скатерти , шторы;

полотенца скатерти шторы; кухонная посуда;

остатки строительных материалов;

бытовая техника , даже пушечные телевизоры;

даже пушечные телевизоры; старая электроника: кнопочные телефоны работающие , зарядные устройства , компьютер , ноутбук;

зарядные устройства компьютер ноутбук; мебель: детские кроватки , коляски , стульчики для кормления , ванночки для купания , горшочки.

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи. Фонда «Облака»

Команда фонда «Облака» благодарит более 10 000 дарителей вещей, которые оказывают поддержку уже более 6 лет в Барнауле!

Прочитать о том, как пожертвованная одежда помогает социальным программам фонда «Облака» вы можете в Инстаграм: @fond_oblaka