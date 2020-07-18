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Куда сдавать ненужные вещи в Барнауле в помощь нуждающимся?

Фонд «Облака» помощи малоимущим и многодетным семьям принимает вещи по двум адресам в центре города Барнаула:

  • 10:00−20:00 — пр. Социалистический, 64, Charity Market ежедневно без выходных;

тел.: 7 (961) 231-35-05

  • 11:00 — 20:00 — ул. Пролетарская, 56, Charity Market ежедневно без выходных;

тел.: 7 (961) 231-35-05

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонд «Облака»

В мире производится более 1 миллиарда одежды, из которых ежегодно 92 миллионов тонн оказывается на свалке. Именно такие цифры привел на своем сайте известный фонд «Второе Дыхание» и одноименная сеть благотворительных магазинов Дарьи Алексеевой, г. Москва. Цифры угрожающие не только для экологии нашей планеты и страны. Многие известные в мире и России благотворительные фонды, которые помогают сократить нищету большей части населения просто негодуют — видя эти данные. Потому что нам кажется, что ресурсы планеты ограничены. Но на самом деле мы сами производим такое количество вещей, продуктов, электроники и бытовой техники, что этого хватит для ликвидации нищеты на три года и более.

Когда мы видим эти цифры, нам кажется, что это так далеко и нас не касается. Но все, что происходит на нашей планете, рано или поздно коснется даже самый отдаленный уголок в республике Алтай, так как мусор не исчезает просто так. С одеждой еще сложнее. Одежда годами лежит без доступа кислорода на свалках и не поддается природной переработке. Одежда из синтетики, не перерабатывается никогда.

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонда «Облака»

Еще одни данные о переработке мусора свидетельствуют, что только 13% мусора во всеми мире перерабатывается в год. Все остальное… мы передаем своим потомкам в виде миллионов свалок во всему миру.

Но изменить это может каждый из нас. Здесь и сейчас. Каждый раз, когда мы чистим свои шкафы и гаражи, мы можем сделать выбор: направить свое время и усилие, чтобы отсортировать одежду и подготовить ее ко второй жизни, или сэкономить время и выбросить на свалку.

Фонд «Облака» еще в далеком 2014 г. принял для себя важнейшее решение: начать помогать прежде всего, через вещи. Вот уже более 6 лет программы помощи бедным семьям не потратили ни единого рубля на покупку новой одежды. Большая часть пожертвованных средств направляется на бесперебойную работу пунктов приема и сортировки ненужных вещей.

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонда «Облака»

Это не простая работа и трудозатратная. Но за год удается сортировать более 10 тонн одежды только в Барнауле. Из 10 тонн на утиль уходить только менее 5% ветоши.

Таким образом, наш город сократил выброс вещей на свалку на 9 тонн в год. Цифры впечатляют! И за каждой вещью стоит барнаулец, который приносит вещи на сортировку.

Так, капля за каплей, мы спасаем свой регион от экологической катастрофы и помогаем тысячам бедным нуждающимся людям бесплатно получить одежду для себя и своих детей.

17 июля фонд «Облака» открыл второй пункт приема и выдачи вещей по адресу ул. Пролетарская, 56, остановка «Медицинский университет» или «Дом Союзов» по пр. Ленина. Теперь еще 2 жилых квартала смогут в удобное для себя время принести одежду!

Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонда «Облака»
Памятка «Какие ненужные вещи можно принести в Фонд ОБЛАКА?»
  • детская одежда 0+, обувь, пеленки, ползунки, бывшие в употреблении, целые, круглогодичный сезон;
  • детские игрушки, книги, развивайки, пазлы, лего, конструкторы;
  • женская одежда и обувь размеры любые, сезон любой;
  • мужская одежда и обувь, размеры любые, сезон любой;
  • постельное белье, полотенца, скатерти, шторы;
  • кухонная посуда;
  • остатки строительных материалов;
  • бытовая техника, даже пушечные телевизоры;
  • старая электроника: кнопочные телефоны работающие, зарядные устройства, компьютер, ноутбук;
  • мебель: детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, ванночки для купания, горшочки.
Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонд «Облака» принимает ненужные вещи.
Фонда «Облака»

Команда фонда «Облака» благодарит более 10 000 дарителей вещей, которые оказывают поддержку уже более 6 лет в Барнауле!

Прочитать о том, как пожертвованная одежда помогает социальным программам фонда «Облака» вы можете в Инстаграм: @fond_oblaka

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