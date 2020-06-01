Куда уходят детские праздники в период пандемии?

Массовые мероприятия отменены или отложены на неопределенный срок, скопление большого количества людей считается небезопасным… Что делать с детскими праздниками, как и чем порадовать детей в их «профессиональный» день, если оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом призывает родителей не допускать, чтобы дети проводили время на улице? Большинство праздничных мероприятий перенесли в онлайн: театры транслируют детские спектакли, аниматоры вместе с ребятишками выполняют веселые квесты.

Барнаульская водяная компания, прекрасно понимая важность самоизоляции и следуя сложившейся традиции, провела в соцсетях конкурс, приуроченный ко Дню защиты детей, который был направлен на развитие детского творчества и позволил детям и родителям провести время вместе и весело.

По условиям творческого конкурса ребятишкам предлагалось нарисовать забавного фирменного мишку или воду «Легенда жизни».

Родителям же предстояло поделиться работой своего юного художника в соцсетях.

Все работы собраны в альбом, с которым можно ознакомиться в группе «Легенда жизни» в «ВК».

Жюри предстояла нелегкая задача — определить победителей конкурса и вручить призы: детский кулер, ростомер и полезную детскую воду «Легенда жизни» (5 л!). Все участники конкурса получили поощрительные призы — фирменные ростомеры.

Так «Легенда жизни» порадовала маленьких жителей города в период пандемии.

Работы юных художников могут украсить интерьер их детских комнат, а некоторые стали темой для создания поздравительных открыток клиентам компании!