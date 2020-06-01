Куда уходят детские праздники в период пандемии?

Барнаульская водяная компания, прекрасно понимая важность самоизоляции и следуя сложившейся традиции, провела в соцсетях конкурс, приуроченный ко Дню защиты детей, который был направлен на развитие детского творчества и позволил детям и родителям провести время вместе и весело.
По условиям творческого конкурса ребятишкам предлагалось нарисовать забавного фирменного мишку или воду «Легенда жизни».
Родителям же предстояло поделиться работой своего юного художника в соцсетях.
Все работы собраны в альбом, с которым можно ознакомиться в группе «Легенда жизни» в «ВК».
Жюри предстояла нелегкая задача — определить победителей конкурса и вручить призы: детский кулер, ростомер и полезную детскую воду «Легенда жизни» (5 л!). Все участники конкурса получили поощрительные призы — фирменные ростомеры.
Так «Легенда жизни» порадовала маленьких жителей города в период пандемии.
Работы юных художников могут украсить интерьер их детских комнат, а некоторые стали темой для создания поздравительных открыток клиентам компании!