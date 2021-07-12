Кукольные коляски для безопасных и полезных сюжетных игр девочек

Дети, как правило, берут с собой на прогулку любимые игрушки. И если мальчишки выносят машинки, то девчонки — кукол. А чтобы пупса не приходилось утомительно носить на руках, нужна коляска. Разбираемся, какими они бывают, как правильно подобрать «кукольный транспорт» для увлекательных и безопасных игр девочек.

Топ популярных торговых марок: рейтинг 2021

Кукольные коляски предназначены для тематических сюжетных игр девочек самого младшего возраста старше года-двух, а также подходят для 6−8 лет. Ими пользуются дома, в детском саду, на прогулках. Трости, люльки и различные трансформеры востребованы для одного ребенка и могут быть аксессуаром для занятий целой компании. Они помогают разнообразить досуг, привить ребенку чувство заботливости, аккуратность, расширить кругозор, научиться общению со сверстниками и взрослыми.

На рынке представлено множество самых разных вариантов колясок для кукол. Существуют универсальные трансформеры, которые используются для перевозки пупсов как в положении «лежа», так и «сидя». Есть складные легкие трости, практичные прогулочные «книжки». Также в ассортименте «кукольного транспорта» присутствуют традиционные модели люлек с вместительными блоками. Можно подобрать недорогие коляски, премиальные, маленькие и большие, складные и нераскладывающиеся, а также многие другие. Но особым доверием пользуются у покупателей следующие бренды:

«Наша Игруша». Это трости и классические люльки , конструкции со сложением «книжка». Выполняются на раме из алюминия , оснащаются трех- и четырехколесной базой , со спаренным и одинарным , литым протектором или на спицах. Имеют цельные и сдвоенные ручки , некоторые комплектуются тканевыми корзинами для вещей. Чехлы у бренда отличаются достаточной прочностью , они выполнены в ярких тонах , не подвержены выгоранию на солнце.

конструкции со сложением «книжка». Выполняются на раме из алюминия оснащаются трех- и четырехколесной базой со спаренным и одинарным литым протектором или на спицах. Имеют цельные и сдвоенные ручки некоторые комплектуются тканевыми корзинами для вещей. Чехлы у бренда отличаются достаточной прочностью они выполнены в ярких тонах не подвержены выгоранию на солнце. Prampol. Классические коляски-люльки с просторными блоками , имеют широкое алюминиевое шасси , металлическую корзину , колеса из прорезиненного материала на спицах. Легко управляются , складываются «книжкой».

имеют широкое алюминиевое шасси металлическую корзину колеса из прорезиненного материала на спицах. Легко управляются складываются «книжкой». Wakart. Польский бренд выпускает несколько серий — это «Анна», «Моника», «Ева», «Николь Голд», «Дарья», «Магда» и другие. Но особняком в коллекции стоит линейка Retro. Это ретро модели высотой около 90−95 см , подходят для девочек старше 5 лет. Рама изготавливается из алюминия , складывается по типу «книжка». Конструкция оснащается съемными прорезиненными колесами , регулируемым по наклону капюшоном. Они дополняются постельными принадлежностями , сумкой для хранения вещей , подвесной корзиной. Для удобства управления имеют корректировку наклона ручки.

подходят для девочек старше 5 лет. Рама изготавливается из алюминия складывается по типу «книжка». Конструкция оснащается съемными прорезиненными колесами регулируемым по наклону капюшоном. Они дополняются постельными принадлежностями сумкой для хранения вещей подвесной корзиной. Для удобства управления имеют корректировку наклона ручки. «Полесье». Это прогулочные модели и люльки из формованного гипоаллергенного полимера , прочные , яркие и недорогие. Бывают трех-, четырехколесными с крепкими металлическими креплениями , с одинарными и раздельными ручками. Легко очищаются от загрязнений , выдерживают механические воздействия. Предназначены для девочек старше года и младшего дошкольного возраста.

прочные яркие и недорогие. Бывают трех-, четырехколесными с крепкими металлическими креплениями с одинарными и раздельными ручками. Легко очищаются от загрязнений выдерживают механические воздействия. Предназначены для девочек старше года и младшего дошкольного возраста. Melogo. Представлены в многообразных вариациях. Это классические люльки , практичные прогулочные блоки , модульные системы на легком алюминиевом каркасе , устойчивом к механическим воздействиям. Они имеют немаркие съемные чехлы , что облегчает процесс ухода и поддержания чистоты. В ассортименте марки есть четырех- и трехколесные , трости и книжки. Изготавливаются с цельными и раздельными ручками , с регулировкой по росту ребенка и без нее.

Выбор по всем правилам

Качественная и удобна коляска для кукол обеспечивает комфортную и безопасную игру. И потому для покупки такого «игрушечного кукольного транспорта» необходимо отталкиваться от нескольких рекомендаций экспертов:

Оптимальной высотой ручки считается примерно уровень детского локтя , так что для выбора высоты измерьте расстояние от пола до указанной точки на руке. Выбирайте коляску , соответствующую полученному показателю с допустимым расхождением в пределах 10 см в сторону увеличения или уменьшения.

так что для выбора высоты измерьте расстояние от пола до указанной точки на руке. Выбирайте коляску соответствующую полученному показателю с допустимым расхождением в пределах 10 см в сторону увеличения или уменьшения. Проверьте , насколько крепко держатся колеса , нет ли чрезмерного люфта , неровных строчек.

насколько крепко держатся колеса нет ли чрезмерного люфта неровных строчек. Важно , чтобы коляска имела широкие колесики с хорошей проходимостью , потому что такие без труда преодолевают пороги и другие препятствия.

чтобы коляска имела широкие колесики с хорошей проходимостью потому что такие без труда преодолевают пороги и другие препятствия. Обратите внимание , где будете хранить «транспорт». Если места в квартире мало , то остановитесь на складных каркасах. Если таких ограничений нет , лучше купить коляску для кукол с неразборной рамой — она прослужит дольше.

где будете хранить «транспорт». Если места в квартире мало то остановитесь на складных каркасах. Если таких ограничений нет лучше купить коляску для кукол с неразборной рамой — она прослужит дольше. Хорошо , если модель имеет дополнительную сумку или корзину , так девочка сможет брать с собой на улицу всю необходимую атрибутику и хранить ее дома в полном порядке.

если модель имеет дополнительную сумку или корзину так девочка сможет брать с собой на улицу всю необходимую атрибутику и хранить ее дома в полном порядке. Останавливайтесь на устройствах со съемными чехлами , которые , в случае необходимости , легко постирать.

которые в случае необходимости легко постирать. Имеет значение и тип коляски. Так , для малышей до 3−4 лет рекомендуются лаконичные и легкие трости , ими проще управлять , не возникает сложностей с использованием. Более тяжелые трансформируемые и модульные подойдут для девочек от 4−5 лет.

для малышей до 3−4 лет рекомендуются лаконичные и легкие трости ими проще управлять не возникает сложностей с использованием. Более тяжелые трансформируемые и модульные подойдут для девочек от 4−5 лет. Хорошо , если в комплекте есть тематические аксессуары — матрасик , постельные принадлежности , бутылочки и прочие дополнения для реалистичной игры.

если в комплекте есть тематические аксессуары — матрасик постельные принадлежности бутылочки и прочие дополнения для реалистичной игры. При выборе размера обязательно учтите высоту кукол , с которыми играет ребенок. В коляске должна помещаться самая большая из коллекции.

Коляска для кукол служит важной частью игрового процесса. С ее помощью развивается мелкая моторика, улучшается общая координация движений, расширяется кругозор. Также ребенок учится общению с другими людьми, уходу за собой и заботе об окружающих. И выбирать «кукольный транспорт» стоит только в проверенном магазине, где есть возможность получить подробную консультацию по товару и гарантированно купить качественный экземпляр для безопасной игры.

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