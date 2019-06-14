Где искупаться барнаульцам: 10 мест для пляжного отдыха

Муниципальный пляж на острове Помазкин уже открылся, но купаться там пока запрещено. Ориентировочно окунуться в Обь разрешат с 15 июня. Но зато в Барнауле и окрестностях уже работают коммерческие открытые бассейны и пляжи. Рассказываем, куда пойти купаться, пока вода в Оби не станет комфортной.

Комплекс бассейнов «Пляж»

Один из самых больших искусственных водоемов в Барнауле. Глубина бассейнов до 1,8 метров, есть отдельный детский бассейн, в котором поддерживают температуру 30 градусов. «Взрослые» бассейны нагреваются естественным путем. Здесь можно бесплатно воспользоваться зонтиками, раздевалками и душем, поиграть на спортивных площадках. Работает кафе, лаунж-зоны.

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цены: 500 рублей на весь день для взрослых (после 18 часов — 300 рублей), 250 рублей для детей до 14 лет, дети до 3 лет бесплатно.

Бассейны в парк-отеле «Чайка»

Работает большой открытый бассейн (26×15 метров), рядом есть отдельный неглубокий бассейн для детей. Раздевалки, тенты и душ входят в стоимость посещения. Открыты спортивные площадки, можно арендовать спортинвентарь, отдохнуть в лаунж-зонах, посидеть в ресторане. Есть развлечения для детей: бар с безалкогольными напитками, игровая комната, батут, прогулки на пони.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Цены: вход 500 рублей для взрослых в выходные, 300 рублей в будни; дети до 10 лет — 300 рублей в выходные, 200 рублей в будни, дети до 3 лет бесплатно.

Бассейн в парк-отеле «Чайка». chaika22.ru

Летние бассейны в спорткомплексе «Обь»

Открытые бассейны (взрослый и два детских) подогреваются до 28 градусов. Посетителям предлагают аренду спортивного инвентаря для плавания, услуги кафе.

Адрес: ул. Папанинцев, 96.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Цены: 170 рублей час, 600 рублей абонемент на день.

Бассейн в парк-отеле «Лесные дали»

Бассейн работает с мая по октябрь. Размеры купальной зоны: 10×5 метров, глубина 1,6 метров. Здесь также есть спортивные развлечения (дартс, теннис, бадминтон, роликовые коньки, велосипеды и т. д), пикниковые зоны, детский батут, самокаты и электромобили.

Адрес: ул. Широкая просека, 17.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Цены: 350 рублей для взрослых, 250 рублей для детей от 2 до 12 лет.

Бассейн в парк-отеле «Лесные дали». lesdali.ru

Бассейн «Крыша»

Здесь работает небольшой бассейн глубиной около 1,5 метров. В стоимость посещения входят шезлонги, раздевалки, душ. Есть бар.

Адрес: ул. Мало-Олонская, 28 (ТЦ «Воскресенье»).

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цены: 400 рублей за день для взрослых, 200 рублей — дети от 5 до 12 лет, дети до 5 лет бесплатно. После 18 часов на вход действует 50% скидка.

Бассейн в велнес-клубе «Магис Спорт»

Работает небольшой бассейн на крыше клуба на Взлетной с шезлонгами и зоной для занятий фитнесом. Туда могут попасть не только владельцы карт.

Адрес: ул. Взлетная, 25.

Время работы: с 6:00 до 21:00.

Цена: для взрослых 400 рублей в день, для детей до 13 лет — 200 рублей в день.

Бассейн в «Магисе». instagram.com/magis_sport

Бассейны фитнес-клуба «Адриатика»

Открыты три теплых бассейна: два детских и один взрослый. Все они снабжены системой очистки. Посетителям предлагают тенты и зонтики, лежаки, раздевалки, душ. Работают танцпол, кафе и бар.

Адрес: ул. Попова, 167.

Время работы: с 9:00 до 20:00.

Цены: 400 рублей на весь день для взрослых, дети до 14 лет — 350 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

Пляж «Солнечный»

Пляж с искусственным озером находится в 15 минутах езды от Барнаула (можно добраться на маршрутных такси № 202, 203, 269). Водоем чистят два раза в неделю. В стоимость посещения входят лежаки и зонтики, горки и вышка для прыжков воду, игровые спортивные площадки. Отделена зона купания для детей. Работают кафе.

Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цена: 400 рублей на весь день для взрослых, 250 рублей для детей.

Пляж «Солнечный». Архив фото пляжа «Солнечный»

Пляж в Павловске

Находится в поселке Павловск в 1 часе езды от Барнаула на Касмалинском водохранилище. Пляж муниципальный, работает бесплатно с 2016 года. За отдельную плату предоставляются лежаки. В этом году работают аттракционы, прокат катамаранов.

Адрес: с. Павловск, ул. Каменский тракт, между зданиями № 4 и 4а (в районе детского лагеря «Дружба»).

Время работы: ориентировочно с 10:00 до 21:00.

Новый пляж на Павловском водохранилище. архив ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Пляж «Водный мир»

Единственный коммерческий пляж на Оби. Пока не открылся. Ориентировочная дата начала работы — 15 июня. В этом году все аттракционы для посетителей будут бесплатны.

Адрес: Правобережный тракт, 39.

Время работы: ориентировочно с 10:00 до 21:00.

Цена: 50 рублей на весь день вне зависимости от возраста.

Барнаульский пляж «Водный мир». altapress.ru

Факт

В Барнауле готовится к открытию развлекательный комплекс «Планета Q». Ориентировочная дата начала работы — 20 июня. Владельцы комплекса анонсируют открытие большого бассейна для взрослых и детского бассейна. Рядом будет расположено кафе, детское кафе и фаст-фуд.

Адрес: ул. Байкальская, 47.

Цена: 500 рублей в день.