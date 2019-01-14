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Купи безалкогольное пиво от «Форштадтской пивоварни» и выиграй автомобиль, бытовую технику и iPhone8

«Форштадтская пивоварня» продолжает акцию «Барнаульский ураган подарков».

Выиграй автомобиль, бытовую технику и iPhone8
Выиграй автомобиль, бытовую технику и iPhone8
Источник: компания «Форштадтская пивоварня»

Стать ее участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 08.09.2018 по 23.02.2019.

Уже 19 января в 14.00 в баре CHE GUEVARA (пр. Красноармейский, 47-а) пройдет четвертый промежуточный розыгрыш призов. Здесь будут разыграны телевизор, бытовая техника, сертификаты на проживание в Парк-отеле «Ая», наборы фирменной атрибутики от «Форштадтской пивоварни».

Розыгрыши призов «Форштадтская пивоварня» проводит регулярно: в прошлом году их посетило почти 500 человек.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения, узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!

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