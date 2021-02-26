Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -21°C
Потребитель
30

Купи известные бренды ZARA, O’stin, Zolla, befree за 100 рублей в благотворительном магазине Charity Market

Charity Market — это не просто благотворительный магазин под началом фонда «Облака». Это нечто большее, чем просто покупка, ведь все средства, вырученные в магазине, передаются в фонд на медицинскую, психологическую и юридическую помощь подопечным, одиноким мамам с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Именно поэтому во время распродажи, вы сможете не только порадовать себя, но и сделать доброе дело.

Магазин Charity Market.
Магазин Charity Market.
Фонд "Облака"

Каждый день распродажи сотрудники довешивают вещи, выставляют новую обувь. В ChM можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, сумки, различные аксессуары, книги, игрушки и предметы интерьера, по низким ценам от 10 до 100 рублей.

Большинство вещей — это известные бренды: ZARA, O’stin, Zolla, befree и другие. Примеры товаров можно увидеть на странице в Instagram. Количество вещей, которые будут продаваться в одни руки — не ограничено.

Магазин Charity Market.
Магазин Charity Market.
Фонд «Облака»
Магазин Charity Market.
Магазин Charity Market.
Фонд «Облака»

Ждём вас в наших магазинах 26−28 февраля по адресам:

  • ул. Пролетарская, 56 (цокольный этаж) (11:00 — 20:00)
  • ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00).

Следи за новинками в @charitymarket22.

Фонд «Облака»

Все вопросы вы можете уточнить по телефонам:

  • +7 (906)-944−32−06 (ул. Пролетарская);
  • +7 (961)-241−57−64 (ул. Лазурная).

Акция действительна с 26 по 28 февраля 2021 г.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость