Купи известные бренды ZARA, O’stin, Zolla, befree за 100 рублей в благотворительном магазине Charity Market

Каждый день распродажи сотрудники довешивают вещи, выставляют новую обувь. В ChM можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, сумки, различные аксессуары, книги, игрушки и предметы интерьера, по низким ценам от 10 до 100 рублей.
Большинство вещей — это известные бренды: ZARA, O’stin, Zolla, befree и другие. Примеры товаров можно увидеть на странице в Instagram. Количество вещей, которые будут продаваться в одни руки — не ограничено.
Ждём вас в наших магазинах 26−28 февраля по адресам:
- ул. Пролетарская, 56 (цокольный этаж) (11:00 — 20:00)
- ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00).
Следи за новинками в @charitymarket22.
Все вопросы вы можете уточнить по телефонам:
- +7 (906)-944−32−06 (ул. Пролетарская);
- +7 (961)-241−57−64 (ул. Лазурная).
Акция действительна с 26 по 28 февраля 2021 г.