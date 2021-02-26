Купи известные бренды ZARA, O’stin, Zolla, befree за 100 рублей в благотворительном магазине Charity Market

Charity Market — это не просто благотворительный магазин под началом фонда «Облака». Это нечто большее, чем просто покупка, ведь все средства, вырученные в магазине, передаются в фонд на медицинскую, психологическую и юридическую помощь подопечным, одиноким мамам с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Именно поэтому во время распродажи, вы сможете не только порадовать себя, но и сделать доброе дело.

Каждый день распродажи сотрудники довешивают вещи, выставляют новую обувь. В ChM можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, сумки, различные аксессуары, книги, игрушки и предметы интерьера, по низким ценам от 10 до 100 рублей.

Большинство вещей — это известные бренды: ZARA, O’stin, Zolla, befree и другие. Примеры товаров можно увидеть на странице в Instagram. Количество вещей, которые будут продаваться в одни руки — не ограничено.

Магазин Charity Market. Фонд «Облака» Магазин Charity Market. Фонд «Облака»

Ждём вас в наших магазинах 26−28 февраля по адресам:

ул. Пролетарская , 56 ( цокольный этаж) ( 11:00 — 20:00)

56 цокольный этаж) 11:00 — 20:00) ул. Лазурная , 19 ( 11:00 — 20:00).

Следи за новинками в @charitymarket22.

Фонд «Облака»

Все вопросы вы можете уточнить по телефонам: +7 ( 906)-944−32−06 ( ул. Пролетарская);

906)-944−32−06 ул. Пролетарская); +7 ( 961)-241−57−64 ( ул. Лазурная).

Акция действительна с 26 по 28 февраля 2021 г.