Готовь сани летом, а ледобур — осенью. Тем более, что есть повод: группа компаний «ТОНАР» запускает масштабную акцию — розыгрыш автомобиля Lada Niva Travel . Чтобы побороться за главный приз, нужно купить ледобур производства «ТОНАР» в любом магазине страны.

Розыгрыш Lada Niva Travel пройдет 28 января 2022 года. До этого каждую неделю организатор акции будет разыгрывать 10 призов, которые могут пригодиться на рыбалке, охоте или в походе. Например, сумку-холодильник, ящик для снастей, спальный мешок и многое другое.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше , нужно: В период с 15 октября 2021 г. по 28 января 2022 г. купить любую модель ледобура от «ТОНАР» в любом магазине страны. Зарегистрировать чек на сайте до 14:59 28 января 2022 года ( время барнаульское). Так вы можете рассчитывать на выигрыш еженедельного или главного приза. Уведомление , прошел ли чек модерацию , придет на адрес электронной почты , который вы укажете при регистрации.

Каждый участник может зарегистрировать не более 10-ти уникальных чеков. Указывать их повторно запрещено. Обязательно сохраните кассовый чек — это обязательное условие розыгрыша.

Участниками могут стать только совершеннолетние граждане Российской Федерации.

Всю информацию о победителях розыгрышей можно получить на сайте, а также в социальных сетях ГК «Тонар» — во «Вконтакте» и Instagram.

Подробнее об условиях розыгрыша и еженедельных призах можно прочитать в правилах проведения.

Справка

Группа компаний «ТОНАР» специализируется на выпуске товаров для рыбалки, охоты и туризма. Ледобуры, лодки ПВХ, одежда и экипировка, мангалы, силиконовые приманки, товары для кемпинга — сегодня компания выпускает более 15 000 изделий. Бóльшая часть товара разработана и производится на собственном предприятии в Барнауле под торговыми марками «ТОНАР», Helios, NISUS, Premier Fishing. Организатор розыгрыша: производственный кооператив «Тонар».