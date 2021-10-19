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Купи ледобур — выиграй автомобиль. «ТОНАР» запускает масштабный розыгрыш

Готовь сани летом, а ледобур — осенью. Тем более, что есть повод: группа компаний «ТОНАР» запускает масштабную акцию — розыгрыш автомобиля Lada Niva Travel. Чтобы побороться за главный приз, нужно купить ледобур производства «ТОНАР» в любом магазине страны.

Производственный кооператив «Тонар».

Розыгрыш Lada Niva Travel пройдет 28 января 2022 года. До этого каждую неделю организатор акции будет разыгрывать 10 призов, которые могут пригодиться на рыбалке, охоте или в походе. Например, сумку-холодильник, ящик для снастей, спальный мешок и многое другое.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно:
  1. В период с 15 октября 2021 г. по 28 января 2022 г. купить любую модель ледобура от «ТОНАР» в любом магазине страны.
  2. Зарегистрировать чек на сайте до 14:59 28 января 2022 года (время барнаульское). Так вы можете рассчитывать на выигрыш еженедельного или главного приза. Уведомление, прошел ли чек модерацию, придет на адрес электронной почты, который вы укажете при регистрации.

Каждый участник может зарегистрировать не более 10-ти уникальных чеков. Указывать их повторно запрещено. Обязательно сохраните кассовый чек — это обязательное условие розыгрыша.

Участниками могут стать только совершеннолетние граждане Российской Федерации.

Всю информацию о победителях розыгрышей можно получить на сайте, а также в социальных сетях ГК «Тонар» — во «Вконтакте» и Instagram.

Подробнее об условиях розыгрыша и еженедельных призах можно прочитать в правилах проведения.

Справка

Группа компаний «ТОНАР» специализируется на выпуске товаров для рыбалки, охоты и туризма. Ледобуры, лодки ПВХ, одежда и экипировка, мангалы, силиконовые приманки, товары для кемпинга — сегодня компания выпускает более 15 000 изделий. Бóльшая часть товара разработана и производится на собственном предприятии в Барнауле под торговыми марками «ТОНАР», Helios, NISUS, Premier Fishing. Организатор розыгрыша: производственный кооператив «Тонар».

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