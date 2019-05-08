«Купила много, носить нечего». Как стилист из Барнаула помогает выбирать одежду и сколько за это получает

Бурное развитие интернет-магазинов и торговых центров в Барнауле дало горожанам не только огромный выбор одежды, но и проблемы, с ним связанные. Это спонтанные покупки, непонимание, как использовать те или иные вещи в гардеробе, и значительные деньги, потраченные на неподходящие модели. Профессиональный стилист Александра Старостенкова рассказала altapress.ru о тонкостях своей работы и некоторых секретах правильного гардероба.

Может ли стилист в Барнауле заработать на жизнь

— Насколько популярны услуги стилиста в Барнауле?

— Я не могу сказать, что ко мне ходят «как за хлебом», но клиенты есть. Услуги стилиста относятся к числу деликатных, на них надо решиться. Обычно люди обращаются, когда у них какие-то серьезные изменения в жизни: декретный отпуск, выход на работу, новый статус.

Есть клиентки, которые сильно похудели. Девушки ставили себе такую цель, достигли, результат им нравится, но они не знают, что делать с новой внешностью, в каких магазинах одеваться и во что.

Много запросов в межсезонье. А сейчас, например, наступает лето. Люди открывают шкаф, видят, что им надеть нечего, обращаются за помощью.

— Можно ли назвать ваше занятие полноценной работой? В том смысле , что она приносит доход , на который реально прожить.

— Да, это так. На услугах стилиста можно нормально зарабатывать даже в Барнауле. Причем конкуренции в этой сфере не особенно много. И у каждого специалиста найдется свой клиент, который поверит именно ему. Эта работа сильно связана с индивидуальностью, личным общением. Нужно «совпасть» с клиентом, понравиться друг другу.

Работает не только стилист, но и сам клиент — он должен быть к этому готов. Когда кто-то из них меня благодарит, я всегда отвечаю: «Спасибо за сотрудничество». Подчеркиваю, что у нас было именно сотрудничество, совместная работа.

Случается, что мы с человеком встречаемся предварительно и понимаем, что контакт не складывается. Это нормально, так бывает, и в этом нет ничего страшного. Я понимаю, что, когда кто-то выбирает меня, он оказывает особое доверие.

Люди приглашают меня домой, показывают свои вещи, рассказывают о восприятии себя, своих целях — это высокая степень откровенности. Я в свою очередь тоже должна доверять человеку, чтобы делиться с ним своими знаниями.

Сколько стоят услуги стилиста в Барнауле

— Ваши клиенты — это состоятельные люди?

— Так многие думают, но это заблуждение. 95% моих клиентов покупают одежду в масс-маркете, то есть это люди с обычными доходами. Состоятельные клиенты тоже есть, но их меньше.

Девушки научились считать свои деньги. Они анализируют опыт самостоятельных покупок и понимают: взяли много всего, а носить нечего. Это заставляет их искать профессиональную поддержку и не тратиться впустую.

— Какие услуги вы оказываете и сколько они стоят?

— Я работаю в разных форматах: теоретические консультации, разбор гардероба, сопровождение на шопинге. Кто-то обращается один раз, решает проблему, и на этом сотрудничество заканчивается, а кто-то становится постоянным клиентом.

Час моей работы стоит 3 тыс. рублей. Нужно понимать, что клиент оплачивает только то время, что мы проводим вместе. Например, непосредственно шопинг или разбор гардероба.

Но этому всегда предшествует предварительная работа.

Перед шопингом составляется список вещей, которые требуется купить, определяется бюджет. Я уже примерно прикидываю, в какие магазины мы можем пойти, планирую наш маршрут, чтобы потратить время как можно эффективнее.

На разбор гардероба уходит обычно час. Я предупреждаю клиента, что он предварительно сам должен подготовить свои вещи. Выложить их удобно, убрать те, что он точно больше никогда не наденет.

Шопинг занимает в среднем два часа. Мне нравится, когда магазины сотрудничают со стилистами, предоставляют им скидки. У нас в Барнауле такие есть. Они понимают, что им это выгодно, я ведь по сути помогаю продавать. Причем довольны остаются все — и клиент, и магазин.

Первый купил именно то, что нужно, его лояльность к марке повышается. К тому же, когда я даю клиенту свою скидку, он нередко окупает свои расходы на мои услуги. А у магазина растут продажи.

Еще сейчас стало популярно приглашать стилиста на различные мероприятия — корпоративы, встречи по интересам и так далее. В эпоху гаджетов люди ценят живое общение, им нравится проводить время вместе и получать полезную информацию. Я с удовольствием хожу на такие события, готовлю для них специальные выступления.

Чего хотят барнаульские клиенты от стилиста

— Как вы думаете , почему услуги стилистов сейчас приобрели популярность? Это видно , например , по Instagram , где очень много блогов по теме.

— Одна из причин — мы все сталкиваемся с проблемой выбора. Приходим в магазин, там слишком много всего, совершенно непонятно, что нам подойдет. Это провоцирует спонтанные, бездумные покупки.

Я стала изучать стилистику тогда, когда осознала, что мне трудно выбирать. Особенно когда бываю за границей. Идешь там по длинным улицам с магазинами, смотришь на все, и начинает кружиться голова.

Вторая причина — желание понять себя, которое есть у многих женщин, родившихся в семидесятых-восьмидесятых годах и раньше. Их детство и молодость прошли в сложные девяностые, у них не было возможности узнать, что им подходит на самом деле, кто они, чего хотят. Стиль тесно связан с психологией. У меня есть образование психолога, и оно помогает в работе.

Иногда я опасаюсь, что через какое-то время профессия стилиста станет не нужна. Посмотрите на миллениалов — у них уже нет таких проблем с самоопределением, в том числе и в одежде. Они приходят в магазин и точно знают, что им нужно.

— Сейчас модно определять цветотип и типаж внешности. Есть сторонники и противники этих инструментов. Как вы к ним относитесь?

— Любая система хороша, если человек может применить ее на практике. В интернете очень много информации, и ее нужно уметь фильтровать. Ко мне приходят клиентки, которым составили палитру подходящих цветов, определили типаж, но им это не дает ничего. Покупать они все равно не умеют.

Я уверена, что всякий инструмент работает при грамотном обращении. Традиционное деление цветотипов на «зиму», «лето», «осень» и «весну» — работает. Более сложная схема колоритов тоже работает.

Анализ типа женской фигуры — «груша», «яблоко», «прямоугольник», «трапеция» или «песочные часы» — помогает прекрасно. Несмотря на то, что некоторые стилисты сейчас призывают «не делить людей на овощи и фрукты».

У каждой фигуры есть свои особенности, как их не назови. И они влияют на то, каким образом сидит на женщине та или иная одежда. В системе типажей тоже есть рациональное зерно, хотя я в нее сильно не углублялась.

Если клиент решает самостоятельно разобраться в том, как грамотно делать покупки, то я всегда ему говорю, что нужно идти до конца. То есть изучать особенности своей внешности основательно, системно. Разбираться, что и как подходит лично вам. Процесс этот зачастую не быстрый.

Некоторые девушки обращаются ко мне только за теоретической консультацией. Мы там как раз и определяем подходящие цвета, фасоны, стили. Одним этого вполне достаточно, чтобы ориентироваться в магазине.

Другие вообще не хотят вникать в теорию. Им удобно, чтобы мы вместе с какой-то периодичностью ходили за покупками, подбирали готовые комплекты — из серии «надела и пошла красивая».

Александра Старостенкова , стилист. Из архива редакции.

Стоит ли менять свой образ быстро и радикально

— Верите ли вы в то , что существует врожденное чувство стиля?

— Многие мужчины интуитивно выбирают подходящие вещи. У женщин интуиция тоже развита, но в случае с одеждой они почему-то редко к ней прислушиваются.

Приходим мы с клиенткой в магазин, я сначала предлагаю ей выбрать что-то самостоятельно. Обычно первая вещь, к которой она подходит, та самая. Но женщина ее оставляет и идет дальше, берет что-то совсем чуждое.

После консультаций часто приходится слышать: «Так вот почему-то платье было моим самым любимым!» Вещи, которые мы занашиваем до дыр, скорее всего, «попали в десятку» по всем пунктам — и по цвету, и по фасону, и по стилю.

— Однажды в «программу-перезагрузку», где девушкам придумывают новый образ , пригласили бывших участниц. И оказалось , что многие вернулись к прежнему варианту внешности. Почему так происходит?

— Это шоу, где за короткое время нужно добиться wow-эффекта. Я в таких проектах никогда не участвую и даже в Instagram не выкладываю фотографии клиентов до и после работы со мной. По моему мнению, это унизительно: человека ставят в заведомо проигрышную ситуацию. Здесь тот самый момент про доверие.

В таких проектах учитывают только формальные вещи: природные данные, род занятий, запрос, который человек проговаривает. Но в жизни все сложнее.

Изменили вы человеку кардинально прическу и гардероб, он возвращается в свою среду и сталкивается с непониманием: его рассматривают, отпускают колкие шуточки, не принимают. И он возвращается к привычному образу.

Сильные перемены во внешности — это всегда стресс. Я предпочитаю работать без него, постепенно. Мы смотрим исходный гардероб, обсуждаем, что можно в него добавить, как улучшить. Многие слишком критично относятся к себе. Наша работа начинается аккуратно. Через принятие того, что уже есть, строится понимание нового образа.

Как этика становится важнее брендов

— Сколько денег нужно , чтобы целиком обновить гардероб?

— Если мы говорим, про сезон весна-лето, то минимум 50 тыс. рублей. В эту сумму войдет несколько пар обуви, футболки, юбки, брюки, легкая куртка.

Минимальный бюджет для зимнего гардероба я назвать не смогу, потому что он будет сильно варьироваться в зависимости от образа жизни и потребностей человека. Разброс цен на верхнюю одежду слишком велик, как и ее разнообразие.

Сразу определить, сколько денег вы готовы потратить на одежду в данный момент, очень важно. Ведь даже футболку можно купить за 1 тысячу рублей или за 50 тысяч.

— А есть ли смысл покупать футболку за 50 тысяч рублей?

— Конечно, нет. Если только ты не сидишь на нефтяной скважине. Есть определенная категория людей, которым, может, и не нужна такая футболка, но они ее покупают, потому что «положено по статусу». Такая позиция теперь уже не особенно популярна.

Многие отказываются от брендомании, в том числе известные люди. Часто приводят в пример того же Марка Цукерберга, который при своих возможностях носит простые футболки из масс-маркета.

Люксовые бренды, которым было несвойственно выпускать кроссовки и джинсы, начали это делать. Так они привлекают к себе внимание молодой аудитории. Зато популярные марки с массового рынка постепенно повышают цены. Там можно встретить платья за 13 тыс. рублей, рубашки за 8 тыс. рублей. Это уже не эконом-сегмент.

Недорогие бренды уходят от производства «одноразовых» вещей, улучшают качество, их стали больше контролировать — смотреть, в каких условиях производится одежда. Ее ведь иногда шьют не в самых благополучных странах Азии.

Этика оказывается в фокусе внимания. Потребители всерьез стали задумываться об экологии — стремятся покупать более качественные вещи, чтобы носить их дольше.

Так что сегодня, если на девушке надета футболка Zara, джинсы Stradivarius и сумка Louis Vuitton, не факт, что сумка не настоящая.

В чем суть бодипозитивного движения

— Распространен миф о европейских женщинах — якобы они не особенно заботятся о внешности , одеваются просто , игнорируют макияж , выступают за естественность в радикальном смысле этого слова. Так ли это на самом деле?

— Европейские женщины очень разные. Немка и итальянка — это как две планеты. Они росли в непохожих культурах. Что касается тренда на естественность, то он глобальный. Посмотрите на наших женщин — они ведь тоже стали значительно аккуратнее пользоваться косметикой, реже носят каблуки на прогулки и в целом начинают ценить комфорт.

Помню, когда я в первый раз услышала о бодипозитиве, то у меня были смешанные чувства. Но потом одна фраза в какой-то статье все объяснила: давайте позволим людям быть такими, какими они хотят. Речь идет о принятии. Принимая других, ты принимаешь и себя.

Недаром же есть анекдот, что женщинам кудрявые волосы нужно выпрямить, прямые завить, длинные отрезать, короткие отрастить. Такой подход сильно изматывает, отнимает много энергии.

И мы приходим к тому, что проще, наверное, принять себя и других такими, какие они есть. Бодипозитив — это не про отсутствие ухоженности, а про разнообразие. Мода тоже движется в этом направлении — на обложках журналов появляются модели в возрасте за 50, девушки с формами, темнокожие, азиатки.

Иногда мне пишут: «Вышлите цены на свои услуги, обращусь, когда похудею». Я остаюсь в недоумении от таких сообщений, ведь хорошо можно выглядеть в любом весе. Все люди каждый день выходят на улицу и надевают какую-то одежду вне зависимости от килограммов.

То, что мы видим сейчас в магазинах, не просто одежда и бизнес, который зарабатывает на ней. Вещи отражают наше мировоззрение, проблемы, которыми мы озабочены, задачи, которые мы хотим решить. В современном мире они могут быть общими у жителей Лондона и Барнаула.

Например, тенденция осознанного потребления. Люди хотят покупать разумно. Девушки сейчас очень жестко убирают лишнее из своего гардероба. Еще пару лет назад было сложно объяснить, что ненужные вещи стоит отдать или выбросить. Цеплялись за них, как Плюшкин. Теперь такого практически нет.

Блиц-опрос

— С кем нужно ходить на шопинг?

— Проще ответить, с кем не нужно. С мамой и подругами. Они, скорее всего, посоветуют то, что хотели бы себе, а не то, что подходит вам.

— Обращаются ли к вам мужчины?

— Да, но чаще по инициативе жен. Женщины не хотят ссориться из-за выбора одежды, просят помощи у «третьей стороны».

— Сколько стоила самая дорогая вещь , которую вы купили с клиентом?

— Не могу сказать. Люксовых вещей у нас практически нет.

— Какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины?

— Несмотря на то что есть понятие базового гардероба, у разных женщин он будет со своими вариациями. Не стоит гоняться за маленьким черным платьем, лучше подумать: а оно вам, правда, сейчас нужно? Полезно иметь хотя бы одни лодочки на каблуке и вечерний клатч. Если вас неожиданно куда-то пригласят, вы наденете что-то из базового гардероба, дополните этими аксессуарами, красной помадой — и нарядный образ готов.

— На чем не стоит экономить?

— На сумках и обуви — покупайте максимально дорогой вариант из тех, что можете себе позволить.

— Красота или комфорт?

— Конечно, человеку должно быть комфортно в одежде. Я не предлагаю вещи, в которых клиенту будет неудобно заниматься его привычными делами.

Что известно об Александре Старостенковой

Александра Старостенкова родилась 3 июня 1975 года в Рубцовске. Высшее образование получила на химическом факультете в АлтГУ. Два года работала в школе учителем химии, после — в треннинговой компании, ресторанном бизнесе, делала бижутерию ручной работы на заказ.

Окончила факультет переподготовки АлтГУ по специальности «психология». На стилиста училась на курсах Надежды Сотниковой и в Высшей школе стилистики (Москва). Работает по этой специальности около пяти лет.

Александра Старостенкова замужем, у нее три сына. В свободное время любит читать, путешествовать и заниматься медитацией.