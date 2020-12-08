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Купили квартиру в Барнауле? Сделайте умный дизайн

2020 год для многих барнаульцев стал годом приобретения жилья. Этому способствовала и льготная ипотека, и желание людей выгодно использовать накопленный капитал. Но пока вы купили только стены, а в новостройке — даже без отделки. Теперь необходимо правильно организовать ваше комнатное пространство.

Дизайн.
Дизайн.
Студия дизайна интерьера и мебели «АРТНЕЙРОН»

Вопросов и нюансов в этом деле может быт очнь много. Например, как разместить электрику, чтобы и света хватало и ежемесячные счета за потребление вас не пугали? Или как для студента в небольшой квартире объединить кабинет, гостиную и спальню? А если вы покупали квартиру для своих родителей, то следует помнить, что пожилым людям нужен максимальный комфорт и легкий доступ к предметам самообслуживания.

Дизайн.
Дизайн.
Студия дизайна интерьера и мебели «АРТНЕЙРОН»

Даже если вы решили купить квартиру только для того, чтобы затем ее сдавать в аренду, вы все равно столкнетесь с вопросами, годе взять и как разместить мебель из практичных материалов. Или как сделать так, чтобы помещение подходило для разных арендаторов.

Дизайн.
Дизайн.
Студия дизайна интерьера и мебели «АРТНЕЙРОН»

Ну и, конечно же, самый частый вопрос — какая же должна быть квартира для вашей семьи. У кого-то имеется всего одна детская для двоих детей. Кто-то не хочет возвращаться с удаленной работы, и ему нужен рабочий кабинет. А какой должна быть кухня, чтобы там собралась вся семья?

Дизайн.
Дизайн.
Студия дизайна интерьера и мебели «АРТНЕЙРОН»

В этих вопросах уже давно помогают дизайнеры интерьера. Приглашаем вас в студию дизайна интерьера и мебели «АРТНЕЙРОН» — дизайн интерьера и мебели, комплектация интерьеров, производство мебели.

Наш сайт: https://artneuron.ru/

Instagram: @igor_schur_design_and_mebel

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