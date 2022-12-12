12 декабря
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Потребитель

Купить крепеж по выгодным ценам

Выбор строительного крепежа огромен. В зависимости от задач, которые стоят перед клиентом (монтаж конструкций, сборка мебели, установка оборудования или прочее), а также обрабатываемых материалов (металл, дерево и т.д.), отличается и крепеж. Сегодня мы расскажем о том, где приобрести расходный материал оптом и по-настоящему недорого.

Компания ОПМ — надежный и проверенный поставщик крепежа

Более 20 лет компания реализует крепеж для строительства и предлагает комплексные решения по снабжению расходными материалами оптовых и мелкооптовых покупателей.

В ассортименте представлены:

  • анкеры;
  • дюбели;
  • гвозди, саморезы, шурупы;
  • гайки;
  • болты, винты, шпильки;
  • проволока, провода;
  • грузовой крепеж, такелаж;
  • слесарно-монтажный инструмент;
  • хомуты, фиксаторы, стяжки;
  • тара и упаковка;
  • стопорные кольца;
  • прочие строительные материалы.

Компания предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту. При производстве используются различные марки стали, в том числе специальные сплавы. Отличаются классы прочности, виды резьбы, тип покрытия и другие параметры, поэтому вы можете подобрать изделия, максимально соответствующие вашим целям, в том числе нержавеющий крепеж.

Преимущества компания ОПМ

Компания предлагает выгодные условия как для разовой покупки, так и для постоянного сотрудничества покупателям, нуждающимся в своевременной поставке строительного крепежа.

Основные преимущества:

  • продукция соответствует российским и международным стандартам качества;
  • огромный выбор товаров в наличии;
  • возможность заказа нестандартных изделий по чертежам заказчика;
  • быстрая доставка заказов по всей стране, в том числе Барнаул, со складов в Санкт-Петербурге и Москве;
  • предоставление профессиональных консультаций по вопросам подбора материалов;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • гибкая ценовая политика и выгодные условия для постоянных клиентов компании.

Чтобы собирать заказ вам было проще, на сайте присутствуют специальные калькуляторы. Кроме приобретения готовых изделий, а также изготовления крепежа по индивидуальным чертежам, вы можете воспользоваться дополнительными услугами: нанесение покрытий, токарная обработка, листовая штамповка и т.д.

Если вы ищите надежного и проверенного партнера для регулярных поставок крепежных и такелажных изделий высокого качества, в компании ОПМ уже ждут вашего звонка!

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