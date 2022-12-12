Купить крепеж по выгодным ценам

Компания ОПМ — надежный и проверенный поставщик крепежа
Более 20 лет компания реализует крепеж для строительства и предлагает комплексные решения по снабжению расходными материалами оптовых и мелкооптовых покупателей.
В ассортименте представлены:
- анкеры;
- дюбели;
- гвозди, саморезы, шурупы;
- гайки;
- болты, винты, шпильки;
- проволока, провода;
- грузовой крепеж, такелаж;
- слесарно-монтажный инструмент;
- хомуты, фиксаторы, стяжки;
- тара и упаковка;
- стопорные кольца;
- прочие строительные материалы.
Компания предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту. При производстве используются различные марки стали, в том числе специальные сплавы. Отличаются классы прочности, виды резьбы, тип покрытия и другие параметры, поэтому вы можете подобрать изделия, максимально соответствующие вашим целям, в том числе нержавеющий крепеж.
Преимущества компания ОПМ
Компания предлагает выгодные условия как для разовой покупки, так и для постоянного сотрудничества покупателям, нуждающимся в своевременной поставке строительного крепежа.
Основные преимущества:
- продукция соответствует российским и международным стандартам качества;
- огромный выбор товаров в наличии;
- возможность заказа нестандартных изделий по чертежам заказчика;
- быстрая доставка заказов по всей стране, в том числе Барнаул, со складов в Санкт-Петербурге и Москве;
- предоставление профессиональных консультаций по вопросам подбора материалов;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- гибкая ценовая политика и выгодные условия для постоянных клиентов компании.
Чтобы собирать заказ вам было проще, на сайте присутствуют специальные калькуляторы. Кроме приобретения готовых изделий, а также изготовления крепежа по индивидуальным чертежам, вы можете воспользоваться дополнительными услугами: нанесение покрытий, токарная обработка, листовая штамповка и т.д.
Если вы ищите надежного и проверенного партнера для регулярных поставок крепежных и такелажных изделий высокого качества, в компании ОПМ уже ждут вашего звонка!
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