Купить крепеж по выгодным ценам

Выбор строительного крепежа огромен. В зависимости от задач, которые стоят перед клиентом (монтаж конструкций, сборка мебели, установка оборудования или прочее), а также обрабатываемых материалов (металл, дерево и т.д.), отличается и крепеж. Сегодня мы расскажем о том, где приобрести расходный материал оптом и по-настоящему недорого.

Компания ОПМ — надежный и проверенный поставщик крепежа

Более 20 лет компания реализует крепеж для строительства и предлагает комплексные решения по снабжению расходными материалами оптовых и мелкооптовых покупателей.

В ассортименте представлены: анкеры;

дюбели;

гвозди , саморезы , шурупы;

саморезы шурупы; гайки;

болты , винты , шпильки;

винты шпильки; проволока , провода;

провода; грузовой крепеж , такелаж;

такелаж; слесарно-монтажный инструмент;

хомуты , фиксаторы , стяжки;

фиксаторы стяжки; тара и упаковка;

стопорные кольца;

прочие строительные материалы.

Компания предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту. При производстве используются различные марки стали, в том числе специальные сплавы. Отличаются классы прочности, виды резьбы, тип покрытия и другие параметры, поэтому вы можете подобрать изделия, максимально соответствующие вашим целям, в том числе нержавеющий крепеж.

Преимущества компания ОПМ

Компания предлагает выгодные условия как для разовой покупки, так и для постоянного сотрудничества покупателям, нуждающимся в своевременной поставке строительного крепежа.

Основные преимущества: продукция соответствует российским и международным стандартам качества;

огромный выбор товаров в наличии;

возможность заказа нестандартных изделий по чертежам заказчика;

быстрая доставка заказов по всей стране , в том числе Барнаул , со складов в Санкт-Петербурге и Москве;

в том числе Барнаул со складов в Санкт-Петербурге и Москве; предоставление профессиональных консультаций по вопросам подбора материалов;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

гибкая ценовая политика и выгодные условия для постоянных клиентов компании.

Чтобы собирать заказ вам было проще, на сайте присутствуют специальные калькуляторы. Кроме приобретения готовых изделий, а также изготовления крепежа по индивидуальным чертежам, вы можете воспользоваться дополнительными услугами: нанесение покрытий, токарная обработка, листовая штамповка и т.д.

Если вы ищите надежного и проверенного партнера для регулярных поставок крепежных и такелажных изделий высокого качества, в компании ОПМ уже ждут вашего звонка!