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Курьер уже выехал: популярная сеть закусочных «Вобла» запускает доставку

Хорошая новость для самоизолированных и тех, кто ходит на работу. Сеть закусочных «Вобла» запустила службу доставки! Теперь вы можете сделать заказ по телефону или на сайте — и блюда будут доставлены за час-полтора.

Меню «Воблы» простое и вкусное: напитки, пельмени, манты, салаты, рыба, закуски. Все недорого. Это является важной частью стратегии сети.

Ассортимент доставки способен удовлетворить все вкусы. Например, люля-кебаб из курицы с маринованным луком и кетчупом или фирменные манты из свинины и говядины понравятся мужчинам, которые работают в офисе. Куриные крылья и драники с сельдью придутся по душе тем, кто трудится на свежем воздухе. А дамы наверняка оценят греческий салат и вареники с картофелем и грибами.

Вечером на всю семью можно заказать свиную рульку по-баварски, пельмени отварные с маслом или котлеты по-домашнему, а также салаты, гарниры, закуски, снеки. Ну, а для большой компании подойдут комбоблюда. Все свежее, с пылу с жару.

Как заказать

Телефон доставки: +7 (3852) 36-00-36
Заказ на сайте: https://voblacafe.ru/
Прием заказов с 10:00 до 22:00
Доставка с 11:00 до 23:00
Без выходных

Справка

Первая кафе-закусочная «Вобла» открылась в Барнауле 6 февраля 2015 года. Проекту не потребовалось много времени, чтобы завоевать популярность среди барнаульцев и жителей нашего региона. Мгновенный успех и социальная польза (приобщение к качественным напиткам, воспитание культуры) привели к тому, что «Вобла» теперь — это крупная сеть закусочных с представительствами в Рубцовске и Бийске.

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