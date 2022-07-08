8 июля
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Потребитель

Курс на улучшайзинг. «Мегафон» стал оператором № 1 в России, но не собирается останавливаться.

МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®.

Вышка мобильной связи.
Вышка мобильной связи.
Фото предоставлено компанией "Мегафон"

Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети.

В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100×100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, — 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.

В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

МегаФон продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, а также внутри зданий в городской черте.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Алтайском крае. Во 2 квартале 2022 года медианная скорость скачивания здесь составила 25,96 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам более 24 тысяч тестов, совершенных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Компания занимает лидирующую позицию благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал базовые станции в 14 населенных пунктах края. Сеть улучшили не только в столице, но и в отдаленных, малочисленных поселениях Алтая, так сеть 4G МегаФона впервые пришла в села Санниково, Солоновка, а также поселок Потеряевка.

— МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором № 1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

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