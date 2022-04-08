Курс рубля укрепляется. Что это значит, что будет с валютой и где ее взять, если очень надо?

1 Почему курс доллара снижается , а рубля повышается?

Если очень коротко — то спрос на валюту сильно сократился (в значительной степени — искусственно), а предложение, наоборот, предельно насыщено, объяснил экономист Владислав Иноземцев в соцсети.

Переводы валюты за рубеж ограничены, а экспортеры обязаны продавать 80% полученной ими валютной выручки на бирже. И тенденция в ближайшее время продолжится. life.ru приводит мнение эксперта: в апреле рубль продолжит укрепляться, доллар дешеветь.

Ведь валютная выручка от экспорта останется высокой, а импорт в Россию сократится. Иначе говоря, спрос на валюту в России будет падать при высоком предложении.

Впрочем, аналитики Альфа-Банка считаеют укрепление рубля сугубо временным, сообщает Forbes. Поступления валюты от экспорта тоже падают, а затраты на импорт (и необходимость в валюте) сильно растут.