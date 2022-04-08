Курс рубля укрепляется. Что это значит, что будет с валютой и где ее взять, если очень надо?

Если очень коротко — то спрос на валюту сильно сократился (в значительной степени — искусственно), а предложение, наоборот, предельно насыщено, объяснил экономист Владислав Иноземцев в соцсети.
Переводы валюты за рубеж ограничены, а экспортеры обязаны продавать 80% полученной ими валютной выручки на бирже. И тенденция в ближайшее время продолжится. life.ru приводит мнение эксперта: в апреле рубль продолжит укрепляться, доллар дешеветь.
Ведь валютная выручка от экспорта останется высокой, а импорт в Россию сократится. Иначе говоря, спрос на валюту в России будет падать при высоком предложении.
Впрочем, аналитики Альфа-Банка считаеют укрепление рубля сугубо временным, сообщает Forbes. Поступления валюты от экспорта тоже падают, а затраты на импорт (и необходимость в валюте) сильно растут.
Во-первых, вы можете купить валюту безналично — тут и нужен курс. Правда, если вы покупаете валюту в банке, то курс будет, скорее всего, заметно ниже официального, установленного ЦБ.
Во-вторых, если у вас открыт валютный вклад и по нему начисляются проценты, то снять эти проценты можно только в рублях именно по курсу ЦБ на день выдачи.
В-третьих, если вы открыли валютный вклад до 9 марта, то можете снять с него сумму не более $10 тыс. — а вот остальное выдадут в рублях опять же по курсу ЦБ в день выдачи. Напомним, особые правила обращения с валютой действуют до 9 сентября — что будет дальше, никто не знает.
Есть — но у тех, кто открыл валютный вклад до 0:00 9 марта. Эти счастливчики могут снять наличную валюту — правда, только доллары. И не больше 10 тыс. «зеленых» в одном банке. Если вклад открыт в евро, его конвертируют в доллары по рыночному курсу, разъяснили в «Российской газете».
Знакомый altapress.ru, имевший долларовый вклад, делится опытом: хочешь снять наличные — заказывай валюту заранее. Какие-то 1,5 тыс. честно заработанных баксов ему пообещали выдать через 2,5 недели.
А вот купить в банках наличные доллары, евро и любую другую иностранную валюту легально нельзя — банкам запрещено ее продавать.
Никак нет. Купля-продажа валюты в обход банков — это административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.25 КоАП. Штраф — от 75% до 100% суммы такого обмена.
Причем если продавец получит доход более 2,25 млн рублей, его могут привлечь еще и к уголовной ответственности — за незаконную банковскую деятельность. И налоговики уже объявили, что вместе с полицией будут пресекать торговлю валютой с рук.
Надеемся, вы понимаете и другой риск: с рук можно купить фальшивки. Но так или иначе, теневой обмен валют сейчас довольно активный: в одном из Telegram-каналов можно было прикупить бакс за 86−98 рублей, самый ближний к Алтаю город, где им торговали, был Омск.
Некоторые валютчики даже предлагали проверить качество долларов в банке — но неясно, работает ли это. Не проверяли.
В банке — да, можно, в любой момент и без ограничений. Но если вы покупали валюту, скажем, в марте, когда она стоила дорого, то будете разочарованы.
К примеру, 7 апреля Сбер купил бы ваши доллары всего по 71,24 рубля за штуку — а в период ажиотажа, в марте, он стоил больше 90−100 рублей.
Безналичную валюту можно купить на бирже (через брокерский счет) или через интернет-банк (личный кабинет) и мобильное приложение.
Покупать валюту таким образом могут физические и юридические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.
Важно помнить, что при покупке валюты на бирже надо будет заплатить комиссию в размере 12% от суммы сделки. И что снять наличную валюту, купленную с 9 марта, у вас все равно не получится — деньги выдадут только в рублях
Можно открыть валютный вклад и ждать, что будет после 9 сентября. Проценты на него начисляют. Можно безналично перевести валюту на свой счет в другом российском банке и на счета близких родственников.
Можно перевести за рубеж. С 1 апреля можно переводить деньги на свои зарубежные счета и другим физическим лицам не из числа родственников — но не более $10 тыс. за календарный месяц. А через компании, которые оказывают услуги перевода, не более $5 тыс.
Но не забывайте: через банки, попавшие под самые жесткие санкции (ВТБ, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ФК «Открытие» и ряд других), физлица не могут переводить деньги за рубеж — и не пытайтесь.
Возможности остались. Хотя картами VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, за границей невозможно расплатиться, в некоторых странах действует карта «Мир» отечественной платежной системы.
«Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Армении, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии. Снимать деньги в банкоматах можно в валюте этих стран, пишет РБК.
Кроме того, в России можно получить карту китайской платежной системы Union Pay, ее принимают в 180 странах. Но с UnionPay не все так уж благостно. Это, во-первых, дорогая карта, объясняет 74.ru. К примеру, в «Россельхозбанке» ее выпуск стоит 7,5 тыс. рублей.
Во-вторых, на практике UnionPay не такая уж и удобная. Ее рекомендуют использовать в странах Азии — например, в Таиланде. В других же к ней подключены отнюдь не все банки.
Есть и другие варианты — заказать и получить дистанционно или в российском офисе карты VISA и MasterCard банков стран СНГ (например, Казахстана и Киргизии). Но информация об этом пока очень противоречивая — как станет яснее, напишем.
С картой «Мир». По данным на апрель, ее принимают три турецких банка: Is Bankasi, Vakif Bank и Ziraat Bankasi. В банкоматах этих банков можно снять наличные лиры — но при снятии денег и турецкий, и российский банки возьмут свои комиссии, объясняет 74.ru. Банкоматы можно найти прямо в аэропорту.
Картой «Мир» можно расплачиваться и в некоторых (не во всех) супермаркетах, магазинах одежды, кафе и отелях Турции. Власти этой страны на днях пообещали расширить применение карт «Мир» на курортах.
Кстати, в некоторых обменных пунктах в Турции можно обменять рубли на лиры — но небольшие суммы. Например, в Ziraat Bank — не более 1 тыс. рублей за раз.