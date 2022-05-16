Квартира в Москве под 1,01%. Застройщик проконсультирует в Ипотечном центре Россельхозбанка на Алтае

17 мая, начиная с 14.00 , в офисе на проспекте Ленина 80 Б, на 2 этаже, на площадке Ипотечного центра Россельхозбанка, будет работать Алексей Сергеев , менеджер региональных продаж ГК «А101» . Московский застройщик Группа компаний «А101» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Алексей Сергеев ответит на все вопросы, в том числе касающиеся объектов недвижимости в Москве, планировке квартир, сроках сдачи объектов и др. Любой, кто придет в этот день в Ипотечный центр Россельхозбанка, сможет получить консультации специалистов как по недвижимости в Москве, так и по совместной с ГК «А101» уникальной ипотечной программе Росссельхозбанка.

Консультации с представителем московского застройщика ГК «А101» пройдут также в Бийске — 18 мая по адресу ул. Владимира Ленина, д. 258 и в Горно-Алтайске 19 мая по адресу пр-т Коммунистический, д. 68.

Условия программ действуют для всех объектов ГК «А101» в подмосковных жилых комплексах «Прокшино», «Скандинавия», «Испанские кварталы» и «Белые ночи»:

ипотечный кредит по программе «Семейная ипотека» по ставке от 1,01% при условии , что ребенок в семье покупателей родился после 1 января 2018 года.

что ребенок в семье покупателей родился после 1 января 2018 года. ипотечный кредит по ставке от 6,9% доступен всем категориям покупателей;

по обеим программам минимальная ставка действует весь срок кредитования — до 30 лет. При этом первоначальный взнос составляет не менее 15%.

«Благодаря взаимодействию с нашим партнером ГК „А101“ мы можем предложить клиентам привлекательные условия по ипотечному кредитованию на фоне повышения ставок по кредитам. По программе „Семейная ипотека“ ставка для клиентов получилась даже ниже средней ипотечной ставки в западноевропейских странах. Посмотреть варианты квартир можно не выходя из дома — на сайте нашего партнера или обратившись в ипотечный центр Россельхозбанка на Алтае в офисе на проспекте Ленина 80Б», — рассказала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка.

«Покупатели жилья, особенно семьи с детьми, сейчас очень чувствительны к условиям ипотечного кредита, особенно в части размера ежемесячного платежа. Снижение ставки в рамках „Семейной ипотеки“ с изначальных 6% до 1,01% расширяет возможности покупателей, в том числе дает возможность купить квартиру большей площади и при этом сохранить планируемый уровень расходов на обслуживание ипотечного кредита», — отметил Алексей Сергеев, менеджер региональных продаж ГК «А101».

Клиенту не обязательно посещать лично многофункциональный центр или Росреестр для сдачи и получения бумажных копий документов. Отправить документы по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в Россельхозбанке можно в электронном виде.

Получить подробную информацию об условиях ипотеки можно на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru. Кроме того, подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» svoedom.ru. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Приглашаем 17,18 и 19 мая в указанные офисы АО «Россельхозбанк» на консультации с застройщиком.