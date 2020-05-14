Квартирное ярмо в эпоху пандемии. Как жителю Алтайского края оформить ипотечные каникулы и спасти жилье

Кредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредиту на период до шести месяцев. Их предоставляют банки, в которых получен кредит, в соответствии с федеральным законом № 106 (от 3 апреля 2020 года).
Ничего гасить не нужно. Более того, не допускается начислять человеку штрафы и пени. Все неустойки за ненадлежащее исполнение договора (если они имелись) фиксируются на день установления льготного периода.
Но (!) во время льготного периода на взятый вами кредиты капают проценты — как если бы каникул не было. По ипотечным кредитам проценты начисляются по ставке в договоре.
Однако если есть желание и возможность, можно гасить долг и в это время — надо только уведомить об этом банк (способом, предусмотренным договором).
Ее вправе получить заемщик, который из-за распространения коронавирусной инфекции потерял доходы. Кредит должен быть выдан до 3 апреля 2020 года.
Его сумма в Алтайском крае не может быть больше 2 млн рублей, причем речь именно о кредите, а не остатке по нему.
Каникулы предоставят, если доход за последний месяц упал больше чем на 30% по сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2019 год. И если вы сможете это подтвердить.
Полгода — это максимальный срок каникул. Можно запросить меньший. Более того, вы вправе в любой момент прервать каникулы. Нужно просто сообщить об этом кредитору.
А можно ничего не прерывать и просто вносить платежи любого размера во время каникул. Они пойдут на погашение основного долга. После окончания каникул вам начислят меньше процентов.
Заемщик может сам определить дату начала ипотечных каникул. И даже поставить ее задним числом, но не больше 1 месяца. К примеру, если заемщик обращается 15 мая, то кредитные каникулы могут быть установлены не ранее, чем с 15 апреля.
Если заемщик в своем заявлении не определил длительность и дату начала периода, то льготный период будет считаться равным 6 месяцам, а дата начала кредитных каникул — дата направления заявления (либо требования по телефону) кредитору.
Это можно сделать по телефону горячей линии банка. Главное — звонить с номера, который вы указали в договоре как свой контактный.
Вы также имеете право подать заявление в офисе банка, через личный кабинет на его сайте или мобильное приложение — если такие способы информирования предусмотрены вашим договором.
Рассмотреть заявку банк обязан в течение 5 дней. По отзывам заемщиков, банки в Алтайском крае в эти сроки укладываются.
В конце льготного периода сумма платежей (тело кредита плюс проценты), которые вы не вносили, фиксируется как обязательство. Человек продолжит платить за кредит по графику.
А в конце срока оплачивает вот это зафиксированное обязательство. То есть платежи льготного периода идут в конце по графику, когда оплачен весь оставшийся кредит. Срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода.
За предоставлением каникул можно обратиться в ваш банк в любое время до 30 сентября 2020 года.