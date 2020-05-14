Квартирное ярмо в эпоху пандемии. Как жителю Алтайского края оформить ипотечные каникулы и спасти жилье

2 Во время отсрочки не надо ничего платить банку или какие-то платежи остаются?

Ничего гасить не нужно. Более того, не допускается начислять человеку штрафы и пени. Все неустойки за ненадлежащее исполнение договора (если они имелись) фиксируются на день установления льготного периода.

Но (!) во время льготного периода на взятый вами кредиты капают проценты — как если бы каникул не было. По ипотечным кредитам проценты начисляются по ставке в договоре.

Однако если есть желание и возможность, можно гасить долг и в это время — надо только уведомить об этом банк (способом, предусмотренным договором).