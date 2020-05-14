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Квартирное ярмо в эпоху пандемии. Как жителю Алтайского края «заморозить» ипотеку и спасти жилье

На время пандемии федеральные законодатели дали возможность ипотечным заемщикам, имеющим проблемы с погашением, заморозить на полгода платежи по кредиту и не нарваться на штрафы. Однако не все в этом законе ясно. Не ляжет ли такая отсрочка тяжким бременем на заемщика? Надо ли что-либо платить во время «каникул»? Разобраться в этом altapress.ru помогли в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ.

Ипотека
Ипотека
СС0
1 Что такое кредитные каникулы?

Кредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредиту на период до шести месяцев. Их предоставляют банки, в которых получен кредит, в соответствии с федеральным законом № 106 (от 3 апреля 2020 года).

2 Во время отсрочки не надо ничего платить банку или какие-то платежи остаются?

Ничего гасить не нужно. Более того, не допускается начислять человеку штрафы и пени. Все неустойки за ненадлежащее исполнение договора (если они имелись) фиксируются на день установления льготного периода.

Но (!) во время льготного периода на взятый вами кредиты капают проценты — как если бы каникул не было. По ипотечным кредитам проценты начисляются по ставке в договоре.

Однако если есть желание и возможность, можно гасить долг и в это время — надо только уведомить об этом банк (способом, предусмотренным договором).

Банкротство.
Банкротство.
СС0
3 Кто может получить такую отсрочку?

Ее вправе получить заемщик, который из-за распространения коронавирусной инфекции потерял доходы. Кредит должен быть выдан до 3 апреля 2020 года.

Его сумма в Алтайском крае не может быть больше 2 млн рублей, причем речь именно о кредите, а не остатке по нему.

Каникулы предоставят, если доход за последний месяц упал больше чем на 30% по сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2019 год. И если вы сможете это подтвердить.

4 Каникулы оформляют только на полгода?

Полгода — это максимальный срок каникул. Можно запросить меньший. Более того, вы вправе в любой момент прервать каникулы. Нужно просто сообщить об этом кредитору.

А можно ничего не прерывать и просто вносить платежи любого размера во время каникул. Они пойдут на погашение основного долга. После окончания каникул вам начислят меньше процентов.

Как не наделать ошибок при получении ипотеки?
Как не наделать ошибок при получении ипотеки?
СС0.
5 С какого момента отсчитывается отсрочка — с даты написания заявления или с даты, когда я лишился доходов?

Заемщик может сам определить дату начала ипотечных каникул. И даже поставить ее задним числом, но не больше 1 месяца. К примеру, если заемщик обращается 15 мая, то кредитные каникулы могут быть установлены не ранее, чем с 15 апреля.

Если заемщик в своем заявлении не определил длительность и дату начала периода, то льготный период будет считаться равным 6 месяцам, а дата начала кредитных каникул — дата направления заявления (либо требования по телефону) кредитору.

6 Как подать заявление на получение отсрочки?

Это можно сделать по телефону горячей линии банка. Главное — звонить с номера, который вы указали в договоре как свой контактный.

Вы также имеете право подать заявление в офисе банка, через личный кабинет на его сайте или мобильное приложение — если такие способы информирования предусмотрены вашим договором.

Довольно часто материнский капитал идет на погашение ипотеки.
Довольно часто материнский капитал идет на погашение ипотеки.
Михаил Хаустов
7 Сколько времени банк может рассматривать мое заявление?

Рассмотреть заявку банк обязан в течение 5 дней. По отзывам заемщиков, банки в Алтайском крае в эти сроки укладываются.

8 Как я буду гасить кредит, когда отсрочка закончится?

В конце льготного периода сумма платежей (тело кредита плюс проценты), которые вы не вносили, фиксируется как обязательство. Человек продолжит платить за кредит по графику.

А в конце срока оплачивает вот это зафиксированное обязательство. То есть платежи льготного периода идут в конце по графику, когда оплачен весь оставшийся кредит. Срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода.

9 Когда надо подать заявление по предоставлении каникул?

За предоставлением каникул можно обратиться в ваш банк в любое время до 30 сентября 2020 года.

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