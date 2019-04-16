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«Лаборатория Каперского» обнаружила новую уязвимость в Windows

Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли новую уязвимость в операционной системе Microsoft Windows, с помощью которой хакеры пробуют получить контроль над устройством, сообщают РИА Новости.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

В компании отметили, что хакеры используют бэкдор — тип вредоносного ПО. Он позволяет скрытно осуществлять удаленное управление устройством.

Сначала запускают файл с раширением .exe, он и устанавливает вредоносное ПО. Оно подгружает тот самый бэкдор, написанный на легитимном компоненте Windows PowerShell. Использование этого способа позволяет злоумышленникам обходить стандартные механизмы защиты.

«Лаборатория Касперского» сообщила Microsoft о новой уязвимости, и 10 апреля американская корпорация выпустила обновление.

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