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Land Rover в «Европлане» с выгодой до 494 000 рублей

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает автомобили Land Rover на специальных условиях: с выгодой до 494 320 рублей.

Land Rover с выгодой до 494 000 рублей.
Land Rover с выгодой до 494 000 рублей.
АО «ЛК «Европлан».

Корпоративная скидка до 5% суммируется со скидкой по программе трейд-ин. Трейд-ин позволяет передать свой автомобиль марки Jaguar Land Rover (возраст авто — до 3 лет, пробег до 100 тыс. км) в счет стоимости нового автомобиля Land Rover.

Внедорожник доступен с авансом от 5%, нулевым удорожанием или минимальным ежемесячным платежом в размере от 80 903 руб.*

Воспользоваться предложением по трейд-ин могут и клиенты, которые ранее оформляли в лизинг автомобили других марок премиум сегмента. В этом случае суммарная выгода при оформлении Land Rover составит до 444 320 рублей.

Помимо Range Rover, специальные условия лизинга также распространяются на Range Rover Sport и Range Rover Evoque. Клиенты смогут получить от «Европлана» комплексную поддержку: регистрация авто в ГИБДД, помощь на дороге, доставка автомобиля до офиса или дома и др.

*Аванс — 5% от цены автомобиля: ежемесячный платеж от 306 509 рублей, срок лизинга 24 месяца, удорожание 2,49%. Платеж от 80 903 руб./мес.: аванс 47,7% от цены техники по ДКП с НДС, удорожание по лизингу 2,32%, срок лизинга 60 месяцев. Переплата по лизингу 0%: аванс 45,7% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 24 месяца, ежемесячный платеж по лизингу от 164 632 руб./мес. Расчёты приведены в рублях для техники RANGE ROVER Range Rover 3.0L TDV6 HSE с рекомендованной ценой от 7 358 000 рублей и выкупным платежом в размере 5%. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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