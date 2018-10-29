Лангустины и мороженое из мяса раков: в Барнауле открылся ресторан LAN GUSTO

На ул. Интернациональной, 116 заработал ресторан LAN GUSTO . Меню заведения разрабатывал бренд-шеф с европейским опытом. Ресторан предлагает барнаульцам и гостям города попробовать деликатесы из морепродуктов в авторском исполнении.

Лангустины, солёное мороженное из мяса раков, перуанское севиче, приготовленные по особой технологии рыбные стейки и другие блюда уже оценили первые посетители LAN GUSTO. Помимо морепродуктов гости могут выбрать более привычные блюда из мяса, птицы, овощей и т.д. Но даже классические блюда сопровождаются авторской изюминкой — двойной соус в греческом салате, крутоны с базиликом и прованскими травами — в цезаре, необычные вкусовые сочетания — в десертах собственного приготовления.

Меню ресторана LAN GUSTO создавал официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров на Алтае Дмитрий Михайлов — ученик известнейшего российского шеф-повара Константина Ивлева, победитель краевого конкурса кулинаров Алтая, стажировавшийся у профессионалов Франции и Германии. Михайлов гарантирует новаторский подход к своему делу и удивляющие трактовки привычных блюд.

Андрей Лузин,

владелец ресторана LAN GUSTO:

Моя задача — сделать качественную кухню, чтобы люди могли испытать удовольствие от еды за разумные деньги. Люблю свое дело и подхожу к нему с душой. Стремлюсь делать честный, открытый бизнес, поэтому помимо прочего сам веду аккаунт заведения в инстаграме (https://www.instagram.com/lan.gusto/). Планирую в будущем дополнять меню в соответствии с предпочтениями гостей LAN GUSTO и проводить интересные гастрономические мероприятия. Подписывайтесь на нас — будем обмениваться мыслями и идеями.

Факт

Интерьер ресторана выполнен в корабельной стилистике. Первый этаж это «машинное отделение», а второй — «верхняя палуба».