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Лайфхак от «Алтайэнергосбыта»: как сэкономить время при оплате за свет и передаче показаний счётчиков

Личный кабинет.
Личный кабинет.
АО "Алтайэнергосбыт"

Заняты на работе и вам некогда передать показания счётчиков за электроэнергию и оплатить счета? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно в пару кликов после трудового дня, в выходные и праздничные дни, не выходя из дома.

После простой регистрации в ЛКК станут доступны множество функций:

  • Оплата счетов онлайн;
  • Передача показаний приборов учёта;
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Заказ энергосервисных услуг;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Консультация специалиста;
  • Заказ товаров в любимых магазинах со скидкой и кэшбэком до 30%.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.

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