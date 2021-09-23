Лайфхак от «Алтайэнергосбыта»: как сэкономить время при оплате за свет и передаче показаний счётчиков

Заняты на работе и вам некогда передать показания счётчиков за электроэнергию и оплатить счета? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно в пару кликов после трудового дня, в выходные и праздничные дни, не выходя из дома.
После простой регистрации в ЛКК станут доступны множество функций:
- Оплата счетов онлайн;
- Передача показаний приборов учёта;
- Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Заказ энергосервисных услуг;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Консультация специалиста;
- Заказ товаров в любимых магазинах со скидкой и кэшбэком до 30%.
ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.