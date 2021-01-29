Лайфхак от «Алтайэнергосбыта»: простой способ оплатить электроэнергию

Однако, чтобы им пользоваться однажды нужно потратить 5 минут на регистрацию.
Но есть способ еще легче — сервис «Оплатить квитанцию онлайн». Для оплаты зайдите в любом браузере на ПК или смартфоне на сайт АО «Алтайэнергосбыт» и нажмите на большую оранжевую кнопку «Оплатить квитанцию онлайн».
Далее нужно лишь указать номер лицевого счета и сумму к оплате.
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством оплачивать потреблённый энергоресурс необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным.