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Лайфхак от «Алтайэнергосбыта»: простой способ оплатить электроэнергию

Сегодня «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам-физическим лицам несколько способов оплаты электроэнергии.

Особым удобством отличается — Личный кабинет клиента.

Однако, чтобы им пользоваться однажды нужно потратить 5 минут на регистрацию.

Но есть способ еще легче — сервис «Оплатить квитанцию онлайн». Для оплаты зайдите в любом браузере на ПК или смартфоне на сайт АО «Алтайэнергосбыт» и нажмите на большую оранжевую кнопку «Оплатить квитанцию онлайн».

altaiensb.com

Далее нужно лишь указать номер лицевого счета и сумму к оплате.

altaiensb.com

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством оплачивать потреблённый энергоресурс необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным.

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