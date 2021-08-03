Лайфхак от KERAMA MARAZZI: как летом сэкономить на ремонте 20%

Все мы видели кучу хитростей, как при помощи несложных знаний сделать какое-то действие проще, понятнее, быстрее. Так и в ремонте, есть небольшие хитрости, которые помогают сделать его проще, быстрее и сэкономить на материалах.

Тема ремонта и экономии — одна из самых популярных. Ведь ремонт, как ни крути, в современных реалиях дело очень затратное. В магазинах масса предложений, как говорится, на любой вкус и кошелек. А нам всегда хочется сделать красиво, качественно и на века. Так на чем можно сэкономить, чтобы ремонт не влетел в «копеечку» ?

Экономить нужно с умом. Лучше делать это в период акций и спецпредложений. Например, в августе KERAMA MARAZZI устраивает летние скидки на весь ассортимент керамической плитки, керамического гранита, мозаики, сантехники, мебели для ванных и обоев! Купить со скидкой можно абсолютно все, даже новые коллекции. Скидка одинаковая — 20%, поэтому тут не запутаешься.

Также напоминаем, чтобы процесс ремонта был проще — в KERAMA MARAZZI бесплатно разработают дизайн-проект по вашим размерам, с плиткой, керамогранитом, мебелью и сантехникой. Помогут рассчитать обои. То есть у вас на руках будет красивая визуализация вашего интерьера, схема укладки для мастера, все посчитано в штуках, а также затирка и клей для плитки, расстановка сантехники и мебели. Согласитесь, круто? А заказать дизайн можно и заранее, просто заполните анкету на сайте

Итак, смотрим, что можно приобрести со скидкой. Хотя не так. Со скидкой можно приобрести все в KERAMA MARAZZI, смотрим и считаем самые популярные варианты.

Керамическая плитка

Сегодняшний ассортимент KERAMA MARAZZI — керамическая плитка и керамический гранит, мозаика и декоративные элементы, сантехника и мебель для ванных комнат, а также обои: всего более 5000 товарных позиций.

Это предложение уникально не только по объёму, но и по разнообразию комплексных решений в разных стилях и ценовых сегментах.

Что актуально?

Плитка в формате кирпича 8,5*28,5, например керамическая плитка «Маттоне» от 910 руб./м2 (вместо 1 137 руб./м2).

Керамический гранит

Уникальный материал, который применяют как внутри, так и снаружи помещений. В домашних и общественных интерьерах. Главное отличие от керамической плитки в том, что керамогранит обладает большей прочностью, меньшим водопоглощением, за счёт чего выдерживает большие перепады температур, поэтому его и применяют снаружи. Выдержит и морозы и жару. Керамогранит вы можете применять на стене и на полу, в ванной, на кухне и прихожей. На крыльце и на фасаде, в гараже и в бане.

Что актуально?

Керамический гранит с фактурой дерева в холодных оттенках, например серия «Абете» в формате 20*80 стоит со скидкой от 2 277 руб./м2 (вместо 2 846 руб./м2)

Сантехника для ванной комнаты

Коллекции сантехники и мебели для ванной комнаты от KERAMA MARAZZI — это разные стили и дизайн. 17 серий представлено в KERAMA MARAZZI на сегодняшний день. Это огромный ассортимент, который позволит каждому выбрать свой вариант наполнения ванной. Раковины, унитазы в абсолютно разных стилях и размерах.

Что актуально?

Раковина CIRCO от 7 268 руб. (вместо 9 085 руб.) Современный подвесной безободковый Унитаз PLAZA MODERN от 13 077 руб. (вместо 16 346 руб)

Мебель для ванной комнаты

Ни одна современная ванная не обходится и без мебели — зеркала, тумбы, пенала или полок. Самое главное, что серии сочетаются с сериями керамической плитки и можно сразу подобрать готовое решение для ванной — с плиткой, мебелью и сантехникой.

Что актуально?

Комплект: тумба под умывальник BUONGORNO 100 см от 18 977 руб. (вместо 23 721 руб.) и подвесной пенал BUONGIORNO от 12 995 руб. (вместо 16 243 руб.)

Обои

Если вы желаете немного освежить интерьер, обратите внимание на виниловые обои на флизелиновой основе от KERAMA MARAZZI. Более 100 вариантов дизайна позволят сделать свой выбор. Ширина рулона 1 м — это самый популярный размер обоев. Цена по акции — подарок.

Что актуально?

Обои «Арабески», размер рулона 1*10 м, цена от 2 884 руб./м2 (вместо 3 605 руб./м2)

Смесители

Смесители в KERAMA MARAZZI — новое направление. Все смесители изготавливают на итальянской фабрике NewForm.

Что актуально?

Смеситель для раковины «OLE» от 10 358 руб. (вместо 12 947 руб.) Смеситель для раковины «FUTURA» от 13 676 руб. (вместо 17 345 руб.) Смеситель для раковины «PIANO» от 6 386 руб. (вместо 7 982 руб.)

Пример готового решения ванной комнаты. Считаем смету с учетом скидки и без нее, чтобы показать наглядно, что сейчас очень удачное время для приобретения.

Размер помещения 2,4*1,8 м Серии плитки: Эль Салер 20×23,1 и Маритимос 30×60 Наполнение: Подвесная тумба Plaza Modern

Столешница из керамогранита

Накладная раковина Plaza

Подвесной безободковый унитаз Plaza Modern+сиденье микролифт

Система инсталляции+кнопка управления хром

Смеситель Muse Стоимость плиты на весь проект — 42 024 руб. со скидкой 20% (вместо 52 530 руб.) Стоимость плитка + мебель и сантехника со скидкой 20% по акции — 109 180 руб.

Чтобы процесс выбора материалов был в радость, подготовьтесь к акции заранее. Заблаговременно посетите магазины KERAMA MARAZZI. Выберете то, что вам нравится, и составьте дизайн-проект. Для этого перейдите по ссылке.

Напоминаем, что акция действует и в интернет-магазине KERAMA MARAZZI, приобрести всё для ремонта и обустройства можно не выходя из дома в два клика.

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Телефон: 8 (3852) 27-10-97

Е-mail: malakhova 94 @kerama-marazzi.ru

Инстаграм: @keramamarazzi_sibir

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пр-т Красноармейский , 111

111 Павловский тракт , 166

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Революции 115 , Коммунарский 26

ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». ОГРН: 1165476075500. Юридический адрес: 630017, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, этаж 1, помещение 20.

Информация о стоимости действительна на момент публикации.

Фото предоставлены ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА».