Лайфхак от KERAMA MARAZZI: как сэкономить на ремонте 20%

Как сэкономить на ремонте, без ущерба качеству и красоте? Умело использовать акции и специальные предложения, например такие, как в KERAMA MARAZZI в августе. Скидки 20% на весь ассортимент плитки, керамогранита, мозаики и сантехники, мебели для ванных комнат. С 7 по 17 августа, мы дарим скидку целых 20% на весь ассортимент.

Согласитесь, что выгода в 20% ощутима? Поэтому мы предлагаем вам брать размеры своего помещения — план, ширина, длина, высота, размеры дверных проемов, короба и проч. и приходить в ker.

Здесь вы сможете выбрать из более 3500 наименований, а продавцы консультанты создадут бесплатный дизайн-проект по вашим размерам, благодаря которому вы увидите:

как будет выглядеть помещение с выбранными керамическими материалами,

получите схему раскладки для мастера

получите смету материалов в штуках.

Как не упустить свою выгоду в акцию?

Лайфхак 1

В период акции можно позволить себе купить чуточку больше, например, выбрать более дорогие коллекции, которые теперь стали доступнее: