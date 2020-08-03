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Лайфхак от KERAMA MARAZZI: как сэкономить на ремонте 20%

Как сэкономить на ремонте, без ущерба качеству и красоте? Умело использовать акции и специальные предложения, например такие, как в KERAMA MARAZZI в августе. Скидки 20% на весь ассортимент плитки, керамогранита, мозаики и сантехники, мебели для ванных комнат. С 7 по 17 августа, мы дарим скидку целых 20% на весь ассортимент.

Согласитесь, что выгода в 20% ощутима? Поэтому мы предлагаем вам брать размеры своего помещения — план, ширина, длина, высота, размеры дверных проемов, короба и проч. и приходить в ker.

Здесь вы сможете выбрать из более 3500 наименований, а продавцы консультанты создадут бесплатный дизайн-проект по вашим размерам, благодаря которому вы увидите:

  • как будет выглядеть помещение с выбранными керамическими материалами,
  • получите схему раскладки для мастера
  • получите смету материалов в штуках.

Как не упустить свою выгоду в акцию?

Лайфхак 1

В период акции можно позволить себе купить чуточку больше, например, выбрать более дорогие коллекции, которые теперь стали доступнее:

Ламбро 40*120 — от 1679 р. м2 (вместо 2122 руб. м2)

Сверхкрупный формат настенной плитки реалистично передает поверхность интерьерной панели, составленной из тонких деревянных планок — они образуют рельефный геометрический орнамент.

Гренель от 2122 р. м2 (вместо 2653 руб. м2)

Серия посвящена красоте природного кварцита — своим приглушенным влажным блеском эта горная порода обязана естественным вкраплениям кварца и слюды.

Прадо от 2389 р. м2 (вместо 2987 р. м2)

Стильная плитка нового формата 40*120 с фактурой мрамора. Глянцевый блеск и традиционные панели — отличный вариант для современной классики.

Контарини от 1969 р. м2 (вместо 2462 р. м2)

Обрезная керамическая плитка большого формата в двух цветах: бежевом и светлом. Цифровая печать, глазурь «кристаллина», гладкая блестящая поверхность. Великолепно передает эстетику и красоту натурального камня — оникса.

Ониче от 2884 руб. м2 (вместо 3605 р. м2)

Серия станет настоящим открытием для ценителей красоты природного камня. Завораживающие разноцветные слои оникса — минерала с волокнистой текстурой — запечатлены в керамическом граните МАКСИ-формата.

Лайфхак 2

В период скидок можно купить плитку не только для ванной, но и в гостиную, не только на фартук, но и на всю кухню.

Аккорд от 1008 р. м2 (вместо 1261 р. м2)

Новая серия традиционного «кабанчика» с соотношением сторон 3:1 приобрела глянцевый блеск и палитру прохладных оттенков.

Парк Гуэля от 1285 р. м2 (вместо 1607 р. м2)

Оригинальная серия в формате шестиугольника в легендарной технике «тренкадис» — эффект мозаики из кусочков битой плитки будет напоминать о жемчужине Барселоны — всем известном парке и змеевидной скамье, составленной из керамической мозаики.

Буранелли от 1127 р. м2 (вместо 1409 р. м2)

Шестигранная керамическая плитка. Два моноколора: черный и белый. Гладкая поверхность, матовая глазурь. Достойное предложение для любителей минимализма и простых решений в интерьере.

Лайфхак 3

В период акции можно добавить в интерьер больше красоты — больше декоров, что придает интерьеру индивидуальность и неповторимый характер. Именно декоративные элементы — вставки, бордюры, мозаика позволяют создать уникальный стиль.

Дарсена от 1088 р. м2 (вместо 1360 р. м2)

Настенная плитка «кабанчик» 8,5×28,5 с эффектом керамики ручной работы Дарсена. Структура базовой плитки слегка неровная, напоминающая поливную керамику. Декоры с фантазийным рисунком, напоминающим текстуру лазурита: восемь различных вариантов с применением золотого состава.

Клемансо от 972 р. м2 (вместо 1216 р. м2)

Сочетание вечной классики с модной современностью, эта серия дает возможность почувствовать истинно французский стиль.

Макарена от 948 р. м2 (вместо 1186 р. м2)

Модный формат шестигранника, глянцевая поверхность и расписные декоры с оттенком ручной работы позволят создать свое необычное сочетание для яркого интерьера.

Ателье от 180 р.шт. (вместо 226 р.шт.)

Яркое панно в стиле бохо-шик поможет создать модный и яркий интерьер для абсолютно любого архитектурного объекта.

Лайфхак 4

В период акции можно купить все и сразу: например, купить в ванную не только плитку, но и сантехнику и мебель! Давайте рассмотрим варианты комплектов мебели и сантехники, и выгоду, которую вы получаете в период акции.

Тумба Plaza Classik 80 см + пенал + раковина Plaza + зеркало с подсветкой
  • Тумба от 35645 р. (вместо 44557 р.)
  • Пенал от 48504 р. (вместо 60630 р.)
  • Раковина от 6789 р. (вместо 8487 р.)
Тумба Plaza Modern 80 см + раковина Plaza + зеркало с подсветкой
  • Тумба от 19689 р. (вместо 24612 р.)
  • Раковина от 6789 р. (вместо 8487 р.)
  • Зеркало с подсветкой от 10193 (вместо 12742 р.)
Тумба Buongiorno 80 см + раковина Buongiorno + пенал + зеркало с подсветкой
  • Тумба от 11177 р. (вместо 13972 р.)
  • Пенал от 9241 р. (вместо 11552 р.)
  • Зеркало с подсветкой от 10193 (вместо 12742 р.)

Лайфхак 5

В период акции можно купить впрок. То есть, оплатить товар сейчас, а забрать потом. Например, ваша квартира совсем скоро сдается, вы можете уже сейчас закупить все необходимое для ремонта, пока действуют выгодные предложения.

Проект ванной комнаты с серией «Понти» 20*20
  • Стоимость плиты 19714 (вместо 23926 р.)
  • Стоимость сантехники и мебели: панель с зеркалом, полки — 2 шт, тумба с полками из керамогранита, раковина, смеситель — стоимость комплекта 59187 р.(вместо 78894 р.)

Очарование этой настенной плитки — в простоте, достигнутой благодаря оригинальному исполнению. Поверхность керамики выглядит как бетон с естественной фактурой и следами шпателя.

Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели — 23919 р.

Проект ванной комнаты с серией «Граффити» 9,9*20

Настенная плитка мини-формата 9,9×20 со структурой состаренного кирпича, вдохновленная модой и стрит-артом.

  • Стоимость плиты 66051 р. (вместо 82564 р.)
  • Стоимость комплекта мебель+сантехника: тумба подвесная. керамическая столешница, полка из керамогранита, накладная раковина, смеситель, полки металлические, зеркало:
  • 63032 р. (вместо 78790 р.)

Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели — 32377 р.

Лайфхак 6

В период акции можно выбрать очень бюджетные варианты, когда нужно уложиться в конкретную сумму.

Серия «Александрия» от 552 р. м2 (вместо 691 р. м2)

Керамическая плитка с большим количеством разнообразной декорации в традиционном формате, позволит создать множество оригинальных сочетаний для интерьера ванной или кухни.

Серия «Сияние» от 606 р. м2 (вместо 758 р. м2)

За основу серии взяты три прохладных оттенка оникса, выполненные в двух видах структуры — гладкой и рельефной, напоминающей черепицу. Объемные декоры, украшенные россыпью перламутровых «капель», походят на листья кувшинок или чешую диковинной рыбы.

Серия «Золотой пляж» от 644 р. м2 (вместо 805 р. м2)

Еще одна серия в традиционном формате с большим количеством декорации в бежевых оттенках.

Лайфхак 7

Новинки 2020 года тоже можно приобрести со скидкой 20%

Театро от 1400 р. м2 (вместо 1751 р. м2)

В нашей коллекции есть серия «Театро», вдохновленная знаменитым театром Ла Скала. Это крупноформатная серия 25×75 в двух теплых цветах мрамора, с блестящей поверхностью.

Буонарроти от 1818р. м2 (вместо 2273 р. м2)

Новинка 2020. Крупноформатная серия мрамора в черном и белом цвете. Новая структура «диамантато». Оригинальные декоры с эффектом инкрустации позволяют создать современный интерьер.

Безана от 1310 р. м2 (вместо 1638 р. м2)

Крупноформатная настенная плитка 25×75 «Безана» настоящая находка для современного интерьера. Гладкая и структурированная плитка с фактурой камня. Стильный декор с орнаментом удлиненных арок выполненные металлизированным составом позволят добавить акценты в интерьер.

Керамическая плитка, керамический гранит и сантехника KERAMA MARAZZI — это колоссальный выбор и многообразие стилей. Здесь каждый найдет варианты по вкусу и бюджету. В этом году ассортимент пополнился новинками — коллекция керамической плитки и керамогранита «Милано» и коллекция мебели и сантехники «Geometrica»

Напоминаем, что действует бесплатная услуга — дизайн-проект вашего помещения, благодаря которому вы увидите, как плитка будет смотреться в вашем помещении, получите смету материалов в штуках и схему раскладки для мастера.

C полным ассортиментом можно ознакомится в интернет-магазине KERAMA MARAZZI

KERAMA MARAZZI

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

Е-mail: malakhova94@kerama-marazzi.ru

ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». ОГРН: 116547607550. Юр. адрес: 630017 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20. Фото предоставлены KERAMA MARAZZI

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