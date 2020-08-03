Лайфхак от KERAMA MARAZZI: как сэкономить на ремонте 20%

Сверхкрупный формат настенной плитки реалистично передает поверхность интерьерной панели, составленной из тонких деревянных планок — они образуют рельефный геометрический орнамент.
Серия посвящена красоте природного кварцита — своим приглушенным влажным блеском эта горная порода обязана естественным вкраплениям кварца и слюды.
Стильная плитка нового формата 40*120 с фактурой мрамора. Глянцевый блеск и традиционные панели — отличный вариант для современной классики.
Обрезная керамическая плитка большого формата в двух цветах: бежевом и светлом. Цифровая печать, глазурь «кристаллина», гладкая блестящая поверхность. Великолепно передает эстетику и красоту натурального камня — оникса.
Серия станет настоящим открытием для ценителей красоты природного камня. Завораживающие разноцветные слои оникса — минерала с волокнистой текстурой — запечатлены в керамическом граните МАКСИ-формата.
Лайфхак 2
В период скидок можно купить плитку не только для ванной, но и в гостиную, не только на фартук, но и на всю кухню.
Новая серия традиционного «кабанчика» с соотношением сторон 3:1 приобрела глянцевый блеск и палитру прохладных оттенков.
Оригинальная серия в формате шестиугольника в легендарной технике «тренкадис» — эффект мозаики из кусочков битой плитки будет напоминать о жемчужине Барселоны — всем известном парке и змеевидной скамье, составленной из керамической мозаики.
Шестигранная керамическая плитка. Два моноколора: черный и белый. Гладкая поверхность, матовая глазурь. Достойное предложение для любителей минимализма и простых решений в интерьере.
Лайфхак 3
В период акции можно добавить в интерьер больше красоты — больше декоров, что придает интерьеру индивидуальность и неповторимый характер. Именно декоративные элементы — вставки, бордюры, мозаика позволяют создать уникальный стиль.
Настенная плитка «кабанчик» 8,5×28,5 с эффектом керамики ручной работы Дарсена. Структура базовой плитки слегка неровная, напоминающая поливную керамику. Декоры с фантазийным рисунком, напоминающим текстуру лазурита: восемь различных вариантов с применением золотого состава.
Сочетание вечной классики с модной современностью, эта серия дает возможность почувствовать истинно французский стиль.
Модный формат шестигранника, глянцевая поверхность и расписные декоры с оттенком ручной работы позволят создать свое необычное сочетание для яркого интерьера.
Яркое панно в стиле бохо-шик поможет создать модный и яркий интерьер для абсолютно любого архитектурного объекта.
Лайфхак 4
В период акции можно купить все и сразу: например, купить в ванную не только плитку, но и сантехнику и мебель! Давайте рассмотрим варианты комплектов мебели и сантехники, и выгоду, которую вы получаете в период акции.
- Тумба от 35645 р. (вместо 44557 р.)
- Пенал от 48504 р. (вместо 60630 р.)
- Раковина от 6789 р. (вместо 8487 р.)
- Тумба от 19689 р. (вместо 24612 р.)
- Раковина от 6789 р. (вместо 8487 р.)
- Зеркало с подсветкой от 10193 (вместо 12742 р.)
- Тумба от 11177 р. (вместо 13972 р.)
- Пенал от 9241 р. (вместо 11552 р.)
- Зеркало с подсветкой от 10193 (вместо 12742 р.)
Лайфхак 5
В период акции можно купить впрок. То есть, оплатить товар сейчас, а забрать потом. Например, ваша квартира совсем скоро сдается, вы можете уже сейчас закупить все необходимое для ремонта, пока действуют выгодные предложения.
- Стоимость плиты 19714 (вместо 23926 р.)
- Стоимость сантехники и мебели: панель с зеркалом, полки — 2 шт, тумба с полками из керамогранита, раковина, смеситель — стоимость комплекта 59187 р.(вместо 78894 р.)
Очарование этой настенной плитки — в простоте, достигнутой благодаря оригинальному исполнению. Поверхность керамики выглядит как бетон с естественной фактурой и следами шпателя.
Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели — 23919 р.
Настенная плитка мини-формата 9,9×20 со структурой состаренного кирпича, вдохновленная модой и стрит-артом.
- Стоимость плиты 66051 р. (вместо 82564 р.)
- Стоимость комплекта мебель+сантехника: тумба подвесная. керамическая столешница, полка из керамогранита, накладная раковина, смеситель, полки металлические, зеркало:
- 63032 р. (вместо 78790 р.)
Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели — 32377 р.
Лайфхак 6
В период акции можно выбрать очень бюджетные варианты, когда нужно уложиться в конкретную сумму.
Керамическая плитка с большим количеством разнообразной декорации в традиционном формате, позволит создать множество оригинальных сочетаний для интерьера ванной или кухни.
За основу серии взяты три прохладных оттенка оникса, выполненные в двух видах структуры — гладкой и рельефной, напоминающей черепицу. Объемные декоры, украшенные россыпью перламутровых «капель», походят на листья кувшинок или чешую диковинной рыбы.
Еще одна серия в традиционном формате с большим количеством декорации в бежевых оттенках.
Лайфхак 7
Новинки 2020 года тоже можно приобрести со скидкой 20%
В нашей коллекции есть серия «Театро», вдохновленная знаменитым театром Ла Скала. Это крупноформатная серия 25×75 в двух теплых цветах мрамора, с блестящей поверхностью.
Новинка 2020. Крупноформатная серия мрамора в черном и белом цвете. Новая структура «диамантато». Оригинальные декоры с эффектом инкрустации позволяют создать современный интерьер.
Крупноформатная настенная плитка 25×75 «Безана» настоящая находка для современного интерьера. Гладкая и структурированная плитка с фактурой камня. Стильный декор с орнаментом удлиненных арок выполненные металлизированным составом позволят добавить акценты в интерьер.
Керамическая плитка, керамический гранит и сантехника KERAMA MARAZZI — это колоссальный выбор и многообразие стилей. Здесь каждый найдет варианты по вкусу и бюджету. В этом году ассортимент пополнился новинками — коллекция керамической плитки и керамогранита «Милано» и коллекция мебели и сантехники «Geometrica»
Напоминаем, что действует бесплатная услуга — дизайн-проект вашего помещения, благодаря которому вы увидите, как плитка будет смотреться в вашем помещении, получите смету материалов в штуках и схему раскладки для мастера.
C полным ассортиментом можно ознакомится в интернет-магазине KERAMA MARAZZI
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94Б
Тел. 8 (3852) 27-10-97
Е-mail: malakhova94@kerama-marazzi.ru
ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». ОГРН: 116547607550. Юр. адрес: 630017 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20. Фото предоставлены KERAMA MARAZZI