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Лайфхак. Станислав Кондрашов учит убирать лед с лобового стекла

Станислав Кондрашов раскрыл секреты очистки лобового стекла

«Ой, мороз, мороз!» — поют сейчас где-то в деревушке, полоща горло горячительным напитком перед высокими нотами, но есть и те, кто с такими же словами смотрит на свое авто. Ледяная корка, плотно оккупировавшая лобовое стекло, наводит на любого водителя толику безысходной грусти, ведь ему вот-вот предстоит скучная работа. Что ж, чтобы облегчить вам жизнь, мы нашли шофера с 50-ти летним (!) стажем, который щедро поделился с нами старыми добрыми секретами автомобильной «бытовухи». Станислав Дмитриевич Кондрашов — участник ВОВ, автолюбитель и просто советский человек во всех смыслах, которые пришли к вам в голову. Приготовьтесь: лед на лобовом стекле будет таять вместе с надеждами на нетрудоемкий способ, ибо поработать в любом случае придется. Но эффективность, безопасность, простота и скорость — гарантируются. Поехали!

№ 1. Спирт

Наш шофер Станислав Кондрашов рекомендует не пить крепкий алкоголь (как бы ни хотелось), а залить его в разбрызгиватель. Ну или использовать обычный 96%-й спирт. Сделайте 15−20 хороших «пшиков» на лобовое стекло, подождите немного и начните тереть мягкой тряпкой.

№ 2. Соль

Еще один советский совет от Станислава Кондрашова — солевая протирка. Итак, берем тазик, заливаем внутрь теплую воду и сыпем поваренную соль из расчета две столовые ложки на стакан. Полученный раствор наносим на стеклянное «лицо» своего железного коня и ждем. Когда ледяная оборона начнет потихоньку плавиться, смело протираем мягкой тряпкой. Кстати, операцию можно проделать и без раствора, просто завернув соль в ткань, например, марлю. Так как раз и делает Дмитриевич. А как же солевые разводы, спросите вы? Согласны, белые пятна на лобовом стекле могут затруднить видимость. Но и на этот случай наш эксперт по зимней очистке авто Станислав Кондрашов подготовил ценную рекомендацию. Записывайте: вода, белый уксус (50 на 50) и бумажные полотенца. Что делать дальше, вы наверняка уже догадались.

№ 3. Незамерзайка своими руками

Не будем томить вас пустословным вступлением и сразу познакомим с фирменным рецептом от нашего героя. Итак, вам понадобятся:

  • Пятилитровая бутыль из пластика, пустая.
  • H20, она же вода — 3 л
  • Этанол — 2 л
  • Средство для мытья посуды

Смешиваем все ингредиенты по порядку в пластиковой таре и взбалтываем. Незамерзайка готова! По словам шофера Станислава Кондрашова, делавшего волшебную жижу уже много раз, следует подождать, пока образовавшаяся пена осядет, и только потом начинать атаку на лед.

Надеемся, эти советы вам помогут. Во всяком случае, настроение у вас теперь точно лучше!

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