Как выбрать лазерный станок для работы с деревом

Мы расскажем, на что обращать внимание при выборе лазерного станка для деревообработки, а также о том, какая древесина подходит для работы на этом станке.

Выбор лазера

Главный показатель лазерного станка по дереву — его мощность: чем она выше, тем легче и эффективней будет работа с деревом. Помимо экономии и скорости, с более мощным станком сокращается и износ оборудования — для одной и той же задачи потребуется меньше проходов.

Не менее важными являются и такие характеристики, как:

устойчивость конструкции и гашение вибраций;

погрешность позиционирования;

выходная лазерной трубки;

контроллер.

Для работы с деревом пригодны как CO2, так и диодные лазеры. Однако между ними есть разница.

Диодный лазер

Такие станки чаще всего приобретаются для выжигания по дереву, гравировки и снятия поверхностного слоя. Диодные лазеры стоят дешевле, однако они не подходят для потока заказов и ведения бизнеса по двум причинам:

короткий срок службы и меньшая надежность;

недостаточная мощность для реза по дереву.

CO2-лазер

Лазеры CO2 подходят для большего количества задач, отлично режут древесину и быстро наносят гравировку. Такие лазеры не предназначены для металлов, а для дерева это наиболее оптимальный вариант.

Вспомогательное оборудование

Оборудование для работы с деревом. Фото с сайта lasercut.ru.

Одного лазерного станка для эффективной работы недостаточно, поэтому вам не обойтись без покупки нескольких устройств, повышающих срок эксплуатации и качество работы вашего станка. Самые важные устройства:

компрессор . Хороший обдув материала во время работы станка позволяет избежать таких неприятностей, как копоть и налёт на вашем станке. Также с приобретением компрессора повысится и качество работы, рез будет точнее и аккуратнее, а гравировка — четче.

. Хороший обдув материала во время работы станка позволяет избежать таких неприятностей, как копоть и налёт на вашем станке. Также с приобретением компрессора повысится и качество работы, рез будет точнее и аккуратнее, а гравировка — четче. стабилизатор напряжения . В бизнесе важна бесперебойность работы, и скачки напряжения в электросети могут остановить рабочий процесс, а в крайнем случае и вывести из строя дорогостоящее оборудование. Стабилизатор напряжения решает эти проблемы.

. В бизнесе важна бесперебойность работы, и скачки напряжения в электросети могут остановить рабочий процесс, а в крайнем случае и вывести из строя дорогостоящее оборудование. Стабилизатор напряжения решает эти проблемы. чиллер. Любая техника нуждается в охлаждении, особенно лазерный станок, который значительно нагревается при работе. Для охлаждения лазерной трубки необходимо подключить чиллер, создающий контур охлаждения с циркулирующей по нему жидкостью.

Дополнительные требования

Сама по себе техника не убережет вас и ваш бизнес от поломок и брака, для лучших результатов требуется также соблюдение простых правил и предосторожностей:

следите за качеством обдува — он должен удалять дым и продукты горения из области резки, а также охлаждать материал, с которым вы работаете. Компрессор должен нагнетать воздух с давлением от полутора до двух атмосфер;

— он должен удалять дым и продукты горения из области резки, а также охлаждать материал, с которым вы работаете. Компрессор должен нагнетать воздух с давлением от полутора до двух атмосфер; используйте подходящие режимы обдува — помните, что для резки требуется больше мощности, чем для гравировки.

— помните, что для резки требуется больше мощности, чем для гравировки. приобретайте станок с нужным рабочим полем — для гравировки не нужна большая площадь, правильный выбор сэкономит вам деньги и место в мастерской;

выбирайте оптимальную лазерную трубку . Есть золотое правило для определения нужной мощности — на каждый миллиметр толщины дерева должно приходиться 10 Вт мощности;

. Есть золотое правило для определения нужной мощности — на каждый миллиметр толщины дерева должно приходиться 10 Вт мощности; не ставьте мощность на максимум — так вы ускоряете износ трубки. В идеале мощность не должна превышать 80% от её максимальной мощности.

— так вы ускоряете износ трубки. В идеале мощность не должна превышать 80% от её максимальной мощности. не ставьте слишком маленькую скорость на высокой мощности — это приведёт к обгоранию краёв обрабатываемого дерева;

— это приведёт к обгоранию краёв обрабатываемого дерева; удаляйте сучки перед работой — иначе правильно выставленный станок может недорезать дерево;

— иначе правильно выставленный станок может недорезать дерево; чем выше качество заготовки, тем меньше процент брака — желательно выбирать поставщика самостоятельно;

— желательно выбирать поставщика самостоятельно; используйте длиннофокусную линзу — она уменьшит вероятность расфокусировки и избавит от необходимости останавливать работу;

— она уменьшит вероятность расфокусировки и избавит от необходимости останавливать работу; не забывайте очищать вентиляционную решётку перед началом работы.

Изучите материал, с которым работайте

Каждый вид древесины обладает своими особенностями, которые важно учитывать при выборе и настройке станка. Очень часто на CO2-лазерах обрабатывается фанера, однако не все марки одинаково подходят для работы на лазерном станке.

Часто на CO2-лазерах обрабатывается фанера. Фото с сайта zpos.ru.

Марки фанеры

Основные различия между марками фанеры зависят от того клеящего вещества, которым скрепляются листы шпона. Информация о нём указана в маркировке:

ФК — листы скрепляются карбамидной смолой. Фанера ФК не выделяет токсичных испарений при работе, прочная и устойчивая к влаге;

— листы скрепляются карбамидной смолой. Фанера ФК не выделяет токсичных испарений при работе, прочная и устойчивая к влаге; ФБА — скреплённая альбуминоказеиновым составом. Он также нетоксичен, однако более подвержен воздействию влаги;

— скреплённая альбуминоказеиновым составом. Он также нетоксичен, однако более подвержен воздействию влаги; ФСФ — из-за формальдегидных смол выделяет токсичные соединения при нагревании, однако устойчив к нагрузкам и влажности;

— из-за формальдегидных смол выделяет токсичные соединения при нагревании, однако устойчив к нагрузкам и влажности; ФОФ — та же ФСФ фанера, только облицованная;

— та же ФСФ фанера, только облицованная; ФБ — покрывается бакелитовым лаком, который существенно повышает прочность и предотвращает расслаивание. Не выделяет токсинов.

ФК — наиболее оптимальный выбор для работы на станке, а от использования влагоустойчивых, формальдегидных и бакелизованных марок лучше воздержаться — они плохо режутся и требуют мощной вытяжки и средств индивидуальной защиты.

Механическая обработка

В зависимости от типа обработки фанера подразделяется на три сорта

нешлифованная фанера — НШ;

шлифованная с одной стороны — Ш (Ш1);

шлифованная с двух сторон — Ш (Ш2).

Нешлифованная фанера подвержена браку и повреждением, поэтому рекомендуем использовать фанеру сорта Ш1 и Ш2.

Виды древесины

Чаще всего на лазерных станках используются:

берёза

бамбук

сосна

бук

Начинающим лучше начинать с берёзы, так как она меньше всего подвержена расслоению и легко поддаётся резке и гравировке.

Закрепление

для больших объёмов работы диодные лазеры плохо подходят , в отличие от CO2;

, в отличие от CO2; станку нужно дополнительное оборудование — компрессор, стабилизатор напряжения, чиллер;

— компрессор, стабилизатор напряжения, чиллер; важно выбирать подходящее соотношение мощности и скорости ;

; на качество изделия влияет марка и сорт фанеры ;

; используйте лазерную трубку не более чем на 80% от максимальной мощности;

от максимальной мощности; обдув повышает срок службы станка и точность работы с материалом.

Подобрать станок под ваши конкретные задачи, проконсультироваться со специалистом и приобрести все необходимые комплектующие вы можете в Lasercut.

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