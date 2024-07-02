Как выбрать лазерный станок для работы с деревом

Выбор лазера
Главный показатель лазерного станка по дереву — его мощность: чем она выше, тем легче и эффективней будет работа с деревом. Помимо экономии и скорости, с более мощным станком сокращается и износ оборудования — для одной и той же задачи потребуется меньше проходов.
Не менее важными являются и такие характеристики, как:
- устойчивость конструкции и гашение вибраций;
- погрешность позиционирования;
- выходная лазерной трубки;
- контроллер.
Для работы с деревом пригодны как CO2, так и диодные лазеры. Однако между ними есть разница.
Диодный лазер
Такие станки чаще всего приобретаются для выжигания по дереву, гравировки и снятия поверхностного слоя. Диодные лазеры стоят дешевле, однако они не подходят для потока заказов и ведения бизнеса по двум причинам:
- короткий срок службы и меньшая надежность;
- недостаточная мощность для реза по дереву.
CO2-лазер
Лазеры CO2 подходят для большего количества задач, отлично режут древесину и быстро наносят гравировку. Такие лазеры не предназначены для металлов, а для дерева это наиболее оптимальный вариант.
Вспомогательное оборудование
Одного лазерного станка для эффективной работы недостаточно, поэтому вам не обойтись без покупки нескольких устройств, повышающих срок эксплуатации и качество работы вашего станка. Самые важные устройства:
- компрессор. Хороший обдув материала во время работы станка позволяет избежать таких неприятностей, как копоть и налёт на вашем станке. Также с приобретением компрессора повысится и качество работы, рез будет точнее и аккуратнее, а гравировка — четче.
- стабилизатор напряжения. В бизнесе важна бесперебойность работы, и скачки напряжения в электросети могут остановить рабочий процесс, а в крайнем случае и вывести из строя дорогостоящее оборудование. Стабилизатор напряжения решает эти проблемы.
- чиллер. Любая техника нуждается в охлаждении, особенно лазерный станок, который значительно нагревается при работе. Для охлаждения лазерной трубки необходимо подключить чиллер, создающий контур охлаждения с циркулирующей по нему жидкостью.
Дополнительные требования
Сама по себе техника не убережет вас и ваш бизнес от поломок и брака, для лучших результатов требуется также соблюдение простых правил и предосторожностей:
- следите за качеством обдува — он должен удалять дым и продукты горения из области резки, а также охлаждать материал, с которым вы работаете. Компрессор должен нагнетать воздух с давлением от полутора до двух атмосфер;
- используйте подходящие режимы обдува — помните, что для резки требуется больше мощности, чем для гравировки.
- приобретайте станок с нужным рабочим полем — для гравировки не нужна большая площадь, правильный выбор сэкономит вам деньги и место в мастерской;
- выбирайте оптимальную лазерную трубку. Есть золотое правило для определения нужной мощности — на каждый миллиметр толщины дерева должно приходиться 10 Вт мощности;
- не ставьте мощность на максимум — так вы ускоряете износ трубки. В идеале мощность не должна превышать 80% от её максимальной мощности.
- не ставьте слишком маленькую скорость на высокой мощности — это приведёт к обгоранию краёв обрабатываемого дерева;
- удаляйте сучки перед работой — иначе правильно выставленный станок может недорезать дерево;
- чем выше качество заготовки, тем меньше процент брака — желательно выбирать поставщика самостоятельно;
- используйте длиннофокусную линзу — она уменьшит вероятность расфокусировки и избавит от необходимости останавливать работу;
- не забывайте очищать вентиляционную решётку перед началом работы.
Изучите материал, с которым работайте
Каждый вид древесины обладает своими особенностями, которые важно учитывать при выборе и настройке станка. Очень часто на CO2-лазерах обрабатывается фанера, однако не все марки одинаково подходят для работы на лазерном станке.
Марки фанеры
Основные различия между марками фанеры зависят от того клеящего вещества, которым скрепляются листы шпона. Информация о нём указана в маркировке:
- ФК — листы скрепляются карбамидной смолой. Фанера ФК не выделяет токсичных испарений при работе, прочная и устойчивая к влаге;
- ФБА — скреплённая альбуминоказеиновым составом. Он также нетоксичен, однако более подвержен воздействию влаги;
- ФСФ — из-за формальдегидных смол выделяет токсичные соединения при нагревании, однако устойчив к нагрузкам и влажности;
- ФОФ — та же ФСФ фанера, только облицованная;
- ФБ — покрывается бакелитовым лаком, который существенно повышает прочность и предотвращает расслаивание. Не выделяет токсинов.
ФК — наиболее оптимальный выбор для работы на станке, а от использования влагоустойчивых, формальдегидных и бакелизованных марок лучше воздержаться — они плохо режутся и требуют мощной вытяжки и средств индивидуальной защиты.
Механическая обработка
В зависимости от типа обработки фанера подразделяется на три сорта
- нешлифованная фанера — НШ;
- шлифованная с одной стороны — Ш (Ш1);
- шлифованная с двух сторон — Ш (Ш2).
Нешлифованная фанера подвержена браку и повреждением, поэтому рекомендуем использовать фанеру сорта Ш1 и Ш2.
Виды древесины
Чаще всего на лазерных станках используются:
- берёза
- бамбук
- сосна
- бук
Начинающим лучше начинать с берёзы, так как она меньше всего подвержена расслоению и легко поддаётся резке и гравировке.
Закрепление
- для больших объёмов работы диодные лазеры плохо подходят, в отличие от CO2;
- станку нужно дополнительное оборудование — компрессор, стабилизатор напряжения, чиллер;
- важно выбирать подходящее соотношение мощности и скорости;
- на качество изделия влияет марка и сорт фанеры;
- используйте лазерную трубку не более чем на 80% от максимальной мощности;
- обдув повышает срок службы станка и точность работы с материалом.
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