Лицензированные и офшорные букмекеры: отличия, безопасность, налоги

Букмекерские конторы заполонили российский рынок, но большинство игроков даже не понимают откуда появилось настолько много платформ. В этой статье редакция проведет экскурс в историю ставок на спорт в России и наглядно покажет разницу между местными и зарубежными компаниями. Ведь не каждый понимает почему у БК Винлайн сразу 2 почти идентичных сайта, и в чем разница между 1хСтавка и 1xBet.

Как появились лицензированные российские букмекеры

До 2013 года мир ставок на спорт мало интересовал политиков. Пункты приема ставок приносили доход с налогов, а вот пари в интернете обходили российское законодательство. Компании зарегистрированы на Кипре с лицензией Кюрасао. Вместо налогообложения кэш спокойно сливался в офшоры бизнесменов. Бум популярности заставил Россию наконец вмешаться. Правительство заставило владельцев БК пройти российское лицензирование, платить налог и работать по установленным правилам. Отказавшиеся попросту теряли источник дохода в России. Государственные регуляторы сразу заблокировали всех иностранных букмекеров.

Большинство крупных платформ приняли правила игры, поэтому появились новые одноименные БК. Условный 1хБет создал внешне идентичный сайт с названием 1хСтавка, но полностью удалил игровые автоматы, спины и прочее запрещенное в РФ разнообразие азартных игр. По похожему пути пошли другие букмекерские конторы, но здесь даже не меняли название. Заграницей спокойно работают порталы по лицензии Кюрасао, а в России собственный сайт и собственные правила. Юридически российский и офшорный «Винлайн» ничем не связаны, хоть и называются одинаково.

Преимущества и недостатки офшорных букмекеров

Редакция сразу отметит, что в создании линии и формировании коэффициентов разницы нет. Компаниям бессмысленно плодить новые команды аналитиков, чтобы повторно выполнять изучение и составление линии. Поэтому разницы в марже, количестве рынков или чемпионатов у parimatch.com и parimatch.ru попросту нет. Ситуация обстоит идентично в остальных букмекерских конторах, которые стараются усидеть на обоих стульях.

Эксперты выделяют 3 главных отличия:

Азартные игры;

Безопасность;

Налоги;

Первые отличия появляются уже за пределами ставок на спорт. Азартные игры в России разрешены только в конкретных отдельно выделенных зонах. Например, легально поиграть в покер можно в самом Сочи, а вот в близлежащих городах уже нет. Карточные игры на деньги, рулетки, спины и остальные составляющие онлайн-казино не прорвались в мир российских БК. Зарубежные платформы активно расширяют аудиторию и создают условия и для любителей казино.

Второй и третий пункт пересекаются. Российские букмекеры взимают выигрышей с игроков 13% налог, а государство гарантирует финансовую и юридическую безопасность. В офшорных букмекерских конторах с клиентов удерживают только комиссию за вывод размером в 1−2%. С точки зрения экономии выбор кажется очевидным, вплоть до осознания, что юридически игрок никем не защищен. Зарубежные БК могут спокойно отказать в выводе, а человек останется без инструментов давления. В РФ специально создан ЦУПИС, чтобы проверять каждую транзакцию. Государство вынудило букмекеров создать СРО — объединение, которое будет выплачивать бетторам неустойки и покрывать расходы в случае банкротства одной из компаний.