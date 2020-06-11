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«Легенда № 22»: известная на Алтае водяная компания запустила доставку продуктов, масок и антисептиков

В компании «Легенда жизни» теперь доставляют товары широкого ассортимента: муку, крупы, макароны, подсолнечное масло, средства для уборки дома. И, конечно, хит сезона: маски, перчатки, антисептики. Рассказываем, как получить 10%-ную скидку и безопасно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

Доставка.
Доставка.
ООО "БВК"

Только польза

Мы производим только полезную воду, — сообщают в «Легенде жизни». — Когда наши клиенты столкнулись с проблемой самоизоляции, мы поняли, что можем быть полезными, доставляя необходимые товары для жизни на дом. А также на предприятия, которые продолжают работать в трудный период.

Правила «Легенды»

Экспедитор.
Экспедитор.
ООО «БВК»
  1. Продукты доставляются свежими. К примеру, хлеб и круассаны выпекаются ночью, чтобы с самого утра (буквально на завтрак или на кофе-брейк в офис) клиенты могли заказать вкусную свежую выпечку.
  2. Заказы по направлению «Свежее» принимаются «сегодня на завтра». Это важно, чтобы спланировать свои покупки.
  3. Все продукты упаковываются в индивидуальные пакеты, которые запаиваются и доставляются клиентам в герметичном виде с соблюдением всех норм и правил. Даже автомобиль, на котором приезжает экспедитор (разумеется, имеющий санитарную книжку), проходит обработку. Безопасная доставка — главное правило «Легенды жизни».

Факт

Доставка абсолютно бесплатна, если в ваш заказ включена вода «Легенда жизни».

ООО «БВК»
ООО «БВК»

Кодовое слово

Специально для читателей «Алтапресс» в компании «Легенда жизни» подготовили приятный бонус — скидку 10% на первый заказ продуктов и товаров с доставкой на дом, в офис или на дачу.
Оформляя заказ через оператора, назовите кодовое слово «Алтапресс», и скидка ваша.

Контакты

Сделать заказ можно по тел.: (3852) 777−777 или на сайте 777−777.org.

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