«Легенда № 22»: известная на Алтае водяная компания запустила доставку продуктов, масок и антисептиков

Только польза
Мы производим только полезную воду, — сообщают в «Легенде жизни». — Когда наши клиенты столкнулись с проблемой самоизоляции, мы поняли, что можем быть полезными, доставляя необходимые товары для жизни на дом. А также на предприятия, которые продолжают работать в трудный период.
Правила «Легенды»
- Продукты доставляются свежими. К примеру, хлеб и круассаны выпекаются ночью, чтобы с самого утра (буквально на завтрак или на кофе-брейк в офис) клиенты могли заказать вкусную свежую выпечку.
- Заказы по направлению «Свежее» принимаются «сегодня на завтра». Это важно, чтобы спланировать свои покупки.
- Все продукты упаковываются в индивидуальные пакеты, которые запаиваются и доставляются клиентам в герметичном виде с соблюдением всех норм и правил. Даже автомобиль, на котором приезжает экспедитор (разумеется, имеющий санитарную книжку), проходит обработку. Безопасная доставка — главное правило «Легенды жизни».
Факт
Доставка абсолютно бесплатна, если в ваш заказ включена вода «Легенда жизни».
Кодовое слово
Специально для читателей «Алтапресс» в компании «Легенда жизни» подготовили приятный бонус — скидку 10% на первый заказ продуктов и товаров с доставкой на дом, в офис или на дачу.
Оформляя заказ через оператора, назовите кодовое слово «Алтапресс», и скидка ваша.
Контакты
Сделать заказ можно по тел.: (3852) 777−777 или на сайте 777−777.org.