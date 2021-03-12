«Легенда жизни» выпустила воду с цинком и селеном в новом формате

А спустя месяц вода с бирюзовой этикеткой вышла в уникальном для производителей Алтайского края объёме — 0,33 л. Такой объём для воды с добавленной пользой является новинкой.
Наталья Бобина,
директор по развитию:
— Мы задались вопросом: как сделать так, чтобы защитить свое здоровье человек мог не только дома или на работе?
Нам захотелось сделать новый полезный продукт настолько мобильным, чтобы он был всегда под рукой.
Новый формат воды «Легенда жизни» с цинком и селеном" в объеме 0,33 л — отличная защита здоровья, которая может поместиться даже в самую маленькую сумочку или школьный рюкзак.
Главная особенность новинки — комбинация двух элементов, которые комплексно защищают организм от вирусов и простуд.
Цинк повышает устойчивость организма к воспалительным процессам и инфекциям, поддерживает обмен веществ, работу большинства систем организма. Селен укрепляет иммунитет, это известный антиоксидант.
Бутылочка 0,33 л эргономична, удобно лежит в руке, ее легко брать с собой в дорогу, на работу, в спортзал, чтобы всегда оставаться под защитой цинка и селена.
Воду «Легенда жизни» с цинком и селеном" в удобном формате можно заказать на сайте компании 777−777.org, а также по телефонам 777−777 в Барнауле и 400−000 в Бийске.