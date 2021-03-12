«Легенда жизни» выпустила воду с цинком и селеном в новом формате

А спустя месяц вода с бирюзовой этикеткой вышла в уникальном для производителей Алтайского края объёме — 0,33 л. Такой объём для воды с добавленной пользой является новинкой.

— Мы задались вопросом: как сделать так, чтобы защитить свое здоровье человек мог не только дома или на работе?

Нам захотелось сделать новый полезный продукт настолько мобильным, чтобы он был всегда под рукой.

Новый формат воды «Легенда жизни» с цинком и селеном" в объеме 0,33 л — отличная защита здоровья, которая может поместиться даже в самую маленькую сумочку или школьный рюкзак.