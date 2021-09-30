Lenovo: современная техника для современных людей

Год назад компания Lenovo (Леново) представила миру первый ноутбук с гибким экраном, он же — самый легкий. На тот момент стоимость гаджета составляла 180 000 рублей (2500 долларов США). Кроме всевозможных плюшек, оправдывающих цену, особенностью стала возможность использования ноутбука как книги. Да, производители заинтересованы в продвижении своей продукции, но работают не только в дорогом сегменте. Так для массового потребителя на рынок выпущены достойного качества мониторы Lenovo с различными характеристиками, отвечающими современности. И это не все, что предлагает компания. На выбор покупателей качественная техника в разных ценовых сегментах.

Мониторы Lenovo — окно в виртуальный мир

С появлением в нашей жизни пандемии короновируса многое изменилось. Сотни профессионалов своего дела ушли на удаленную работу и имеют связь с внешним миром только посредством сети Интернет и мониторов. Именно поэтому важно, чтобы экран, за которым предстоит провести много часов за работой, учебой или отдыхом, был качественным и не нес негативного воздействия на органы зрения.

Lenovo первые озаботились о здоровье потребителей гаджетов и выпустили на рынок серию мониторов ThinkVision. Сюда входят и бизнес-мониторы для по-настоящему занятых людей. Например, некоторые модели ориентированы на взрослых людей. Они не гарантируют быстрого отклика по времени со стопроцентной поддержкой систем адаптивной синхронизации или высоких частот, но обеспечивают безопасность и комфортность использования.

Если говорить в целом о технике Lenovo, она неизменно проходит нагрузочные испытания, что гарантирует стойкость к внешним воздействиям. Все системы техники Lenovo соответствуют жестким требованиям стандартизации и качества.

Почему нужно покупать на официальном сайте

Естественно, на официальном сайте представлена только оригинальная лицензированная продукция. Купить подделку здесь невозможно, это попросту исключено. Если делать заказ на сайте, можно получить монитор или любую другую технику Lenovo в течение трех дней. Время доставки зависит от удаленности от центра. Но так как компания имеет большую разветвленную сеть, отлаженный сервис, практически в любой точке России не придется заказ ждать долго.

Если есть затруднения, какую именно модель выбрать, квалифицированный персонал предоставит качественную консультацию и помощь. И, конечно, при покупке в сети предоставляется расширенная гарантия, действующая на всей территории России.