17 апреля
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Потребитель

«Леруа Мерлен» и Fix Price прекратили работу важных направлений

Крупные сети магазинов приняли новое решение для всех граждан.

В Барнауле откроется второй магазин "Леруа Мерлен".
В Барнауле откроется второй магазин "Леруа Мерлен".
Анна Зайкова, altapress.ru

Ретейлеры объявили о прекращении работы важных направлений сразу после Пасхи, пишет PRIMPRESS.

О нововведении объявили в сети супермаркетов Fix Price. Ретейлер запускал новую акцию, по которой любые необходимые товары покупатели могли получить бесплатно. Однако с 17 апреля акция перестала действовать.

В сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» объявили об окончании возможности получать повышенный кешбэк за покупки в онлайн-магазине, указывает prokazan.ru.

При этом ранее сообщалось, что Leroy Merlin планирует продать все свои магазины в России. Компания ожидает, что после продажи магазинов сохранятся рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

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