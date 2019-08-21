«Леруа Мерлен» предложил новые условия доставки по Алтайскому краю

Гипермаркет «Леруа Мерлен» становится ближе для жителей Алтайского края. Теперь доставка покупок в Бийск, Заринск, Алейск, Павловск и Рубцовск стоит от 350 рублей.* Оформить заказ можно на сайте «Леруа Мерлен» или по телефону.

Экономь на доставке, покупай больше нужных товаров в «Леруа Мерлен» и делай свою жизнь уютнее!

Как привезти товар из «Леруа Мерлен»

В Алтайском крае два гипермаркета «Леруа Мерлен», и оба расположены в Барнауле. Однако за строительными и отделочными материалами, товарами для дома и дачи сюда едут со всего края.

Теперь жители Бийска, Заринска, Алейска, Павловска и Рубцовска могут сэкономить на доставке, воспользовавшись специальными тарифами от 350 рублей.

Специальные условия для тех , кто очень далеко

«Леруа Мерлен» идет навстречу покупателям даже из отдаленных от Барнаула городов. Специальные тарифы разработаны на доставку покупок до Горно-Алтайска, Чемала и Белокурихи. Если сумма покупки в чеке будет от 30 тыс. рублей и выше, предусмотрена бесплатная доставка.*

Оформить заказ можно традиционно в одном из «Леруа Мерлен» в Барнауле или просто позвонив по тел. 8−963−506−69−71.

Как оформить заказ

Жители Бийска, Павловска и Рубцовска могут выбрать товар и заказать его на сайте гипермаркета, указав свой город. Система сообщит точный вес продукции и рассчитает стоимость доставки. Причем заказчик может выбрать базовое предложение, и его покупку доставят до подъезда, или воспользоваться дополнительной услугой — подъем товара до квартиры.

Клиенты из Алейска, Заринска, Горно-Алтайска, Чемала и Белокурихи могут оформить покупку, позвонив по телефону 8−963−506−69−71.

Оформляй заказ на сайте barnaul.leroymerlin.ru Звони операторам по телефону 8−963−506−69−71

* Информация действительна на момент публикации