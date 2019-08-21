«Леруа Мерлен» предложил новые условия доставки по Алтайскому краю

Экономь на доставке, покупай больше нужных товаров в «Леруа Мерлен» и делай свою жизнь уютнее!
Как привезти товар из «Леруа Мерлен»
В Алтайском крае два гипермаркета «Леруа Мерлен», и оба расположены в Барнауле. Однако за строительными и отделочными материалами, товарами для дома и дачи сюда едут со всего края.
Теперь жители Бийска, Заринска, Алейска, Павловска и Рубцовска могут сэкономить на доставке, воспользовавшись специальными тарифами от 350 рублей.
Специальные условия для тех, кто очень далеко
«Леруа Мерлен» идет навстречу покупателям даже из отдаленных от Барнаула городов. Специальные тарифы разработаны на доставку покупок до Горно-Алтайска, Чемала и Белокурихи. Если сумма покупки в чеке будет от 30 тыс. рублей и выше, предусмотрена бесплатная доставка.*
Оформить заказ можно традиционно в одном из «Леруа Мерлен» в Барнауле или просто позвонив по тел. 8−963−506−69−71.
Как оформить заказ
Жители Бийска, Павловска и Рубцовска могут выбрать товар и заказать его на сайте гипермаркета, указав свой город. Система сообщит точный вес продукции и рассчитает стоимость доставки. Причем заказчик может выбрать базовое предложение, и его покупку доставят до подъезда, или воспользоваться дополнительной услугой — подъем товара до квартиры.
Клиенты из Алейска, Заринска, Горно-Алтайска, Чемала и Белокурихи могут оформить покупку, позвонив по телефону 8−963−506−69−71.
Оформляй заказ на сайте barnaul.leroymerlin.ru
Звони операторам по телефону 8−963−506−69−71
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