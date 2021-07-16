25 лет дарим радость и улыбки

В семейном парке развлечений «Солнечный ветер» всегда найдется повод для радости и улыбок! Не смотря на то, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции всем развлекательным площадкам рекомендовано отменить запланированные игровые и концертные мероприятия, парк «Солнечный ветер» всегда найдет, что предложить своим гостям, чтобы поход в парк был веселым, выгодным и безопасным.

Вас ожидают акции и розыгрыши, цветущие клумбы и фотозоны, вкусные угощения в кафе и, конечно, катание на разнообразных аттракционах! На территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

Катаемся по будням за 80 рублей!

Парк «Солнечный ветер» продолжает радовать своих гостей не только атмосферой праздника и веселья, но и выгодными предложениями. Весь июль по будням действует акция «Любимый аттракцион всего за 80 рублей!»

с 19 по 23 июля катаемся на одном из самых популярных аттракционов «Веселые горки»,

с 26 по 30 июля наслаждаемся красивым видом с высоты , летая на «Самолетах»!

Опять — 25!

Юбилейный торт ООО Оператор

Приглашаем всех принять участие в сладком розыгрыше — в этом году парк «Солнечный ветер» празднует 25-летний юбилей! И в честь этого события мы проведём розыгрыш 25 сладких призов для наших гостей. Первые победители из гостей, посетивших парк до воскресенья 18 июля, будут определены случайным образом уже 19 июля в инстаграмм-аккаунте парка @solnechnyi.veter. А результаты будут размещены в социальных сетях и на кассах парка.

Но мы решили не останавливаться на этом! И объявляем новый розыгрыш сладких подарков: «Опять — 25!»

Как принять участие:

Приходите в парк на неделе с 19 по 25 июля

Катайтесь на любых аттракционах

И уже в следующий понедельник 26 июля мы выберем 25 владельцев карт , которые получат сладкие призы!⠀

Будет разыграно 25 вкуснейших кондитерских наборов, которых точно хватит на всю семью! Чтобы получить приз — победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке 25-ти победителей.

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

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