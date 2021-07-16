25 лет дарим радость и улыбки

Вас ожидают акции и розыгрыши, цветущие клумбы и фотозоны, вкусные угощения в кафе и, конечно, катание на разнообразных аттракционах! На территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.
Катаемся по будням за 80 рублей!
Парк «Солнечный ветер» продолжает радовать своих гостей не только атмосферой праздника и веселья, но и выгодными предложениями. Весь июль по будням действует акция «Любимый аттракцион всего за 80 рублей!»
- с 19 по 23 июля катаемся на одном из самых популярных аттракционов «Веселые горки»,
- с 26 по 30 июля наслаждаемся красивым видом с высоты, летая на «Самолетах»!
Опять — 25!
Приглашаем всех принять участие в сладком розыгрыше — в этом году парк «Солнечный ветер» празднует 25-летний юбилей! И в честь этого события мы проведём розыгрыш 25 сладких призов для наших гостей. Первые победители из гостей, посетивших парк до воскресенья 18 июля, будут определены случайным образом уже 19 июля в инстаграмм-аккаунте парка @solnechnyi.veter. А результаты будут размещены в социальных сетях и на кассах парка.
Но мы решили не останавливаться на этом! И объявляем новый розыгрыш сладких подарков: «Опять — 25!»
Как принять участие:
- Приходите в парк на неделе с 19 по 25 июля
- Катайтесь на любых аттракционах
- И уже в следующий понедельник 26 июля мы выберем 25 владельцев карт, которые получат сладкие призы!⠀
Будет разыграно 25 вкуснейших кондитерских наборов, которых точно хватит на всю семью! Чтобы получить приз — победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке 25-ти победителей.
Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел:
Режим работы:
пн-пт: 11:00−21:00
сб-вс и праздники: 10:00−21:00
Организатор розыгрыша: ООО «Оператор». Розыгрыш проводится с 19 июля 2021 года по 26 июля 2021 года. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников по тел.