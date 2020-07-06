4 июля Барнаульская водяная компания отметила свое 19-летие. 19 лет компания заботится о здоровье жителей города и края, производя и доставляя полезную воду Алтая « Легенда жизни ».

В далеком 2001 году компания в тестовом режиме запустила доставку бутилированной воды сотрудникам и друзьям под маркой «Здоровая». Услуга оказалась настолько востребованной, что послужила отправной точкой для строительства целого комплекса по производству бутилированной воды. За 19 лет компания значительно расширила свой ассортимент, кардинально обновила позиционирование и бренд: стильный и лаконичный дизайн этикетки, новые эргономичные формы бутылочек для воды небольшого объема.

«Легенда жизни» формирует культуру потребления бутилированной воды и прививает полезную привычку ежедневно пить воду.

В настоящее время Барнаульская водяная компания — это современный производственный комплекс, на территории которого находятся две артезианские скважины глубиной 240 и 280 м, производственный цех, собственная лаборатория и склад готовой продукции.

В 2020 году по просьбам клиентов компания начала активно развивать новое направление. Ассортимент расширяется и теперь экспедиторы доставляют свежую выпечку, продукты питания и товары для дома.

ООО «БВК» ООО «БВК»

В свой день рождения компания дарит всем клиентам скидку 10% на товары для дома и продукты, чтобы разделить эту радость вместе!