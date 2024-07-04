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Летний отдых «без комаров»

Провести выходные или даже часть отпуска с семьей у воды, позагорать, накупаться, проверив на прочность все приготовленные заранее круги и матрасы — мечта каждого сибиряка! И вот оно долгожданное лето! Детей — в охапку, шампуры и уголь – в багажник, едем купаться! Но весь настрой проходит, когда появляются они, маленькие жужжащие чудовища, гроза сибирских пляжей, кровопийцы-комары. Они тоже долго ждали лета и у них на него свои планы.

Летний отдых.
Летний отдых.
Фото: ru.freepik.com, автор lifeforstock.

Но выход всегда есть. А не махнуть ли нам в Горный, куда-нибудь поближе к Чемалу? Солнце то же, а комаров нет!

На самом деле, природная среда, в которой практически нет водоемов со «стоячей» водой, но есть множество рек с водой горной, прохладной, которые с закатом солнца «делятся» этой прохладой с окрестностями, не благоприятна для жизнедеятельности кровососущих насекомых.

Сразу несколько развлекательных комплексов, куда можно приехать на целый день, ждут своих посетителей (Бирюзовая Катунь, Рублевка, АлтАйская Ривьера, ChemalStory (Чемальская История)). Здесь будут искусственное озеро или комплекс бассейнов, инфраструктура для пляжного отдыха (лежаки, развлечения на воде, туалеты и кабинки для переодевания, кафе, сауны, пункты проката и пр.). Очевидный недостаток один — цена, в среднем для семьи из 4 человек она составит около 600 рублей, приехать один раз вполне терпимо, а вот если вы планируете проводить здесь каждый день из своих 3-5 дней отдыха, это может стать существенным «ударом» по бюджету.

Посещение бассейна в отеле уже включено в стоимость проживания, доплачивать за него не придется, но здесь вы не увидите такого разнообразия развлечений. Если вы планируете проводить большую часть отдыха именно у бассейна, стоит и гостиницу выбирать по его характеристикам. Но не забывайте об одном моменте, чем больше бассейн, тем прохладнее в нем вода, он будет дольше прогреваться и быстрее остывать за счет большей площади поверхности.

Вот несколько вариантов отелей и турбаз с бассейнами:

  • С подогреваемыми: Своя Усадьба, Славная (Чемальский район).
  • Средних размеров: Алтан, Алтайрест, СилаГор, Три медведя (район озера Ая), Алтика, парк-отель «Манжерок» (Майминский район), Корогон (Чемальский район).
  • С большими бассейнами, где даже опытные пловцы смогут «разогнаться»: Сердце Алтая, Стик-Тревел (район озера Ая).

Естественные пляжи на озере Ая есть у турбазы «Березка» и в парк-отеле «Ая» (в последнем есть и открытые бассейны).

Какой бы вариант вы ни выбрали, в одном можно быть уверенным, комары вас беспокоить не будут!

ООО «Сибирь-Алтай», ИНН 5406161255

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