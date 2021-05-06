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Лето, солнце, «Ржаная корочка»! В Барнауле начали продажу гостовского кваса

Первый глоток — вкус детства, легкая сладость, ни с чем несравнимый хлебный аромат и польза кваса «Ржаная корочка». Выверенная рецептура, современное производство и технологический контроль.

«Ржаная корочка» - настоящий квас живого брожения.
«Ржаная корочка» - настоящий квас живого брожения.
Барнаульский пивоваренный завод

Квас в рекламе не нуждается. Россияне ещё с советских времен привыкли утолять жажду этим пенным напитком с характерным ароматом ржаного хлеба. Да и польза натурального продукта по сравнению с газировкой неоспорима.

Барнаульский пивоваренный завод сохранил тысячелетнюю рецептуру, ежедневно в сезон здесь варят порядка 100 тысяч литров исконно русского напитка из натуральных ингредиентов на подготовленной воде, получаемой из собственных артезианских скважин.

«Ржаная корочка» - настоящий квас живого брожения.
«Ржаная корочка» — настоящий квас живого брожения.
Барнаульский пивоваренный завод

«Ржаная корочка» — настоящий квас живого брожения. Современное оборудование БПЗ разработано на основе лучших международных технологий пивоваренной отрасли. Герметичные танки из нержавеющей стали, исключают контакт продукта с окружающей средой. Таким образом, вероятность проникновения бактерий и других организмов полностью исключена. Помимо этого, современное оборудование позволяет контролировать температуру и давление в каждом отдельном танке в зависимости от стадии готовности на каждом этапе брожения. Это помогает точно соблюсти технологию и обеспечить стабильный вкус и стойкость продукта.

Особые требования на Барнаульском пивоваренном заводе предъявляют не только к производству, но и к транспортировке кваса. На всех этапах производства и розлива в бочки проходит жёсткий санитарный контроль специалистами лаборатории предприятия.

Все бочки, в которых производится транспортировка кваса живого брожения, производимого на Барнаульском пивоваренном заводе под торговой маркой «Ржаная корочка», особым образом маркированы: на них указан порядковый номер, и наклейка «Ржаная корочка», «Барнаульский пивоваренный завод».

«Ржаная корочка» - настоящий квас живого брожения.
«Ржаная корочка» — настоящий квас живого брожения.
Барнаульский пивоваренный завод

В Барнауле работает порядка 150 точек разливного кваса «Ржаная корочка». Поллитровый стакан живого напитка стоит 18 рублей, а полуторалитровая бутылка — 50 р. с учётом тары. У продавца всегда есть необходимая тара и разменная монета.

Квас от Барнаульского пивоваренного завода — это традиции с гостовским контролем и натуральным вкусом!

* Информация о стоимости действительна на момент публикации

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