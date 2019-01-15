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Летом из Барнаула запустят рейсы в Крым

С 4 июня из Барнаула можно будет улететь в Симферополь прямым рейсом, говорится на сайте Барнаульского аэропорта.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

Вылет будет осуществляться еженедельно по вторникам.

Рейсы будут осуществляться на Боинге 737−800 авиакомпании Nordwind. Стоимость билетов составит от 11,1 тысячи рублей, говорится в сообщении аэропорта.

Днем ранее аэропорт заявил об открытии продаж билетов на прямые рейсы в Анапу и Сочи. Туда можно будет улететь, начиная с 15 июня. Рейсы будут осуществляться также раз в неделю.

В прошлом году прямые рейсы в Симферополь из Барнаула ставила та же авиакомпания. Полетная программа выполнялась с 5 июня по 23 октября, тоже раз в неделю.

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