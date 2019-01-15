Летом из Барнаула запустят рейсы в Крым

С 4 июня из Барнаула можно будет улететь в Симферополь прямым рейсом, говорится на сайте Барнаульского аэропорта .

Вылет будет осуществляться еженедельно по вторникам.

Рейсы будут осуществляться на Боинге 737−800 авиакомпании Nordwind. Стоимость билетов составит от 11,1 тысячи рублей, говорится в сообщении аэропорта.

Днем ранее аэропорт заявил об открытии продаж билетов на прямые рейсы в Анапу и Сочи. Туда можно будет улететь, начиная с 15 июня. Рейсы будут осуществляться также раз в неделю.

В прошлом году прямые рейсы в Симферополь из Барнаула ставила та же авиакомпания. Полетная программа выполнялась с 5 июня по 23 октября, тоже раз в неделю.