«Льготная» селедка. Цены на рыбу предлагают зафиксировать в России

Минпромторг, Росрыболовство и отраслевые ассоциации хотят зафиксировать розничные цены на рыбу в России, сообщает « Коммерсант ».

Сейчас минтай оптом стоит 120−130 рублей за килограмм (для сравнения, на прошлой неделе — 90 рублей), рассказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

За последний месяц цены подскочили на 40%, потому что рыбодобытчикам выгоднее поставлять товар на внешние рынки.

Зафиксировать цены на рыбу предложил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Заморозить цены планируется так же, как на сахар и подсолнечное масло в 2020 году. Тогда производители и ритейлеры договорились с властями, что стоимость сахара в розницу не превысит 46 рублей, а масла — 110 рублей», — уточняет издание.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что зафиксировать цены следует только на социальные позиции — сельдь и скумбрию.