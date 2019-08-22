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Льготную ипотеку со ставкой 6% в Алтайском крае получили почти 100 семей

В Алтайском крае за четыре месяца 94 семьи получили льготную ипотеку под 6%, сообщили в краевом минсоцзащиты. Льготная ставка действует в течение всего срока кредитования.

Недвижимость. Мама с коляской.
Недвижимость. Мама с коляской.
Анна Зайкова.

Кто может рассчитывать на льготную ипотеку?

Если в семье несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно, то семья может принять участие в программе льготного кредитования.

Можно ли рефинансировать оформленную ипотеку?

Да. Если у членов семьи уже оформлена ипотека в банке, то заявители могут претендовать на новые условия и снизить процентную ставку до 6% годовых (при условии личного и имущественного страхования) на весь срок кредита.

Для этого можно воспользоваться программой рефинансирования по ипотеке с господдержкой.

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