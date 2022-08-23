23 августа
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Потребитель

Лимонады «подобрели». Что известно о новых аналогах Sprite и Fanta в России, и кто их производит

  1. Как теперь будут называться аналоги Sprite и Fanta?
  2. Сколько будут стоить новые лимонады?
  3. А где будут продавать «добрые» напитки?
  4. Какие известные напитки тоже заменили на отечественные?
  5. Зачем понадобились новые бренды?

В России готовят отечественные аналоги локальных брендов Coca-Cola. Они поступят в продажу в сентябре. Рассказываем, что известно об замещении Sprite и Fanta.

1
Как теперь будут называться аналоги Sprite и Fanta?

Coca-Сola презентовала новые бренды напитков: «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange». Представители компании заявили, что их вкусы не будут отличаться от Sprite и Fanta.

Также в линейке появятся новые вкусы: манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich.

2
Сколько будут стоить новые лимонады?

Точные цены пока не известны. Стоимость лимонадов будет зависеть от того, как компания решит их позиционировать: это будет премиум-сегмент, средний или другой.

Лимонад.
Лимонад.
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3
А где будут продавать «добрые» напитки?

«Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» появятся на прилавке в сети магазинов «Магнит».

Также Coca-Сola провела презентацию новых напитков для торговой сети «Верный». Но ритейлер и производитель пока не договорились о запуске продаж.

4
Какие известные напитки тоже заменили на отечественные?

Производитель газированных напитков PepsiCo также предложил несколько аналогов известных лимонадов. Вместо флагманов Pepsi, 7up и Mirinda компания собирается выпускать напитки с разными вкусами под названием «Русский дар».

Ранее изготовитель использовал эту торговую марку только для кваса.

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
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5
Зачем понадобились новые бренды?

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев рассказал «Известиям», что появление аналогов зарубежных лимонадов связано с нарушением логистики у популярных брендов. Производитель не может гарантировать бесперебойное производство напитков.

«На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке. Заводы нашли стабильный источник поставок некоторых ингредиентов для напитков», — отметил эксперт.

Напомним, компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продажи напитков под брендом на территории России в июне этого года.

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