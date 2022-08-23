Лимонады «подобрели». Что известно о новых аналогах Sprite и Fanta в России, и кто их производит

Coca-Сola презентовала новые бренды напитков: «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange». Представители компании заявили, что их вкусы не будут отличаться от Sprite и Fanta.
Также в линейке появятся новые вкусы: манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich.
Точные цены пока не известны. Стоимость лимонадов будет зависеть от того, как компания решит их позиционировать: это будет премиум-сегмент, средний или другой.
«Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» появятся на прилавке в сети магазинов «Магнит».
Также Coca-Сola провела презентацию новых напитков для торговой сети «Верный». Но ритейлер и производитель пока не договорились о запуске продаж.
Производитель газированных напитков PepsiCo также предложил несколько аналогов известных лимонадов. Вместо флагманов Pepsi, 7up и Mirinda компания собирается выпускать напитки с разными вкусами под названием «Русский дар».
Ранее изготовитель использовал эту торговую марку только для кваса.
Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев рассказал «Известиям», что появление аналогов зарубежных лимонадов связано с нарушением логистики у популярных брендов. Производитель не может гарантировать бесперебойное производство напитков.
«На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке. Заводы нашли стабильный источник поставок некоторых ингредиентов для напитков», — отметил эксперт.
Напомним, компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продажи напитков под брендом на территории России в июне этого года.