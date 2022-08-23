Лимонады «подобрели». Что известно о новых аналогах Sprite и Fanta в России, и кто их производит

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Как теперь будут называться аналоги Sprite и Fanta?

Coca-Сola презентовала новые бренды напитков: «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange». Представители компании заявили, что их вкусы не будут отличаться от Sprite и Fanta.

Также в линейке появятся новые вкусы: манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich.