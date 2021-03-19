Стоимость и сроки оформления
Лицензию выдает региональное управление государственного автодорожного надзора. Срок рассмотрения документов — 45 дней. Если соискатель допустил ошибку в заявлении или в любом из приложений, он получит официальный отказ. После устранения недочетов пакет документов снова подают на рассмотрение с новым отсчетом 45-дневного периода.
Чтобы не терять время, многие организации пользуются услугами сторонних фирм. Специалисты помогут оформить документы в полном соответствии с требованиями и получить лицензию на перевозку автобусом в установленные сроки.
Вместе с заявлением соискатель предоставляет квитанцию об уплате госпошлины. Сумма 7500 рублей вносится в однократном размере, даже если в лицензию включаются несколько автобусов. Госпошлину оплачивает лично соискатель.
Законодательная база
Лицензирование перевозок автобусами регулируют следующие НПА:
- Федеральный закон
от 04.05.2011№ 99-ФЗ;
- Федеральный закон
от 30.10.2018№ 386-ФЗ;
- Федеральный закон
от 08.11.2007№ 259-ФЗ;
- постановление Правительства РФ
от 07.10.2020№ 1616.
Перевозка пассажиров на транспортном средстве, не включенном в реестр лицензий, запрещена. За нарушение требований закона предусмотрен штраф по ст. 14.1.2 КоАП РФ. Суммы взысканий: 50 000 рублей для граждан, 100 000 рублей — для ИП, 400 000 рублей — для юрлиц. При повторном нарушении транспортное средство конфискуют, деятельность организации приостановят на срок до 90 дней.
Этапы оформления лицензии
Перед тем как подать заявление в территориальное ведомство, руководителю организации необходимо назначить сотрудника, ответственного за безопасность дорожного движения. Это должен быть обученный специалист, прошедший аттестацию. Также потребуется заключить договор с медицинской организацией для проведения медосмотров водителей, оформить право собственности на автобус или зарегистрировать договор аренды.
После этого готовят пакет документов на получение лицензии:
- заявление соискателя;
- приказ о назначении ответственного лица;
- договор с медицинской организацией с приложением копии лицензии;
- свидетельство о регистрации транспортного средства или договоры аренды.
Заявление подается в оригинале. Остальные документы предоставляются в виде копий, заверенных уполномоченным лицом компании-соискателя. Заявитель должен быть готов к внеплановой документарной проверке: надзорные органы имеют право оценки соответствия организации лицензионным требованиям.
Как получить лицензию на перевозку автобусом
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