Лицензированию подлежат не только пассажирские перевозки, но и предоставление услуг иным лицам, с которыми не требуется заключать договор гражданско-правового характера.

С 1 марта 2019 года в России действует закон, который обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих в автопарке хотя бы одно транспортное средство с числом мест более 8 (категории М2 и М3), получать лицензию на перевозку автобусом. Исключение составляет только спецтранспорт.

Стоимость и сроки оформления

Лицензию выдает региональное управление государственного автодорожного надзора. Срок рассмотрения документов — 45 дней. Если соискатель допустил ошибку в заявлении или в любом из приложений, он получит официальный отказ. После устранения недочетов пакет документов снова подают на рассмотрение с новым отсчетом 45-дневного периода.

Чтобы не терять время, многие организации пользуются услугами сторонних фирм. Специалисты помогут оформить документы в полном соответствии с требованиями и получить лицензию на перевозку автобусом в установленные сроки.

Вместе с заявлением соискатель предоставляет квитанцию об уплате госпошлины. Сумма 7500 рублей вносится в однократном размере, даже если в лицензию включаются несколько автобусов. Госпошлину оплачивает лично соискатель.

Законодательная база

Лицензирование перевозок автобусами регулируют следующие НПА:

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ;

№ 99-ФЗ; Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ;

№ 386-ФЗ; Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ;

№ 259-ФЗ; постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616.

Перевозка пассажиров на транспортном средстве, не включенном в реестр лицензий, запрещена. За нарушение требований закона предусмотрен штраф по ст. 14.1.2 КоАП РФ. Суммы взысканий: 50 000 рублей для граждан, 100 000 рублей — для ИП, 400 000 рублей — для юрлиц. При повторном нарушении транспортное средство конфискуют, деятельность организации приостановят на срок до 90 дней.

Этапы оформления лицензии

Перед тем как подать заявление в территориальное ведомство, руководителю организации необходимо назначить сотрудника, ответственного за безопасность дорожного движения. Это должен быть обученный специалист, прошедший аттестацию. Также потребуется заключить договор с медицинской организацией для проведения медосмотров водителей, оформить право собственности на автобус или зарегистрировать договор аренды.

После этого готовят пакет документов на получение лицензии:

заявление соискателя;

приказ о назначении ответственного лица;

договор с медицинской организацией с приложением копии лицензии;

свидетельство о регистрации транспортного средства или договоры аренды.

Заявление подается в оригинале. Остальные документы предоставляются в виде копий, заверенных уполномоченным лицом компании-соискателя. Заявитель должен быть готов к внеплановой документарной проверке: надзорные органы имеют право оценки соответствия организации лицензионным требованиям.

Как получить лицензию на перевозку автобусом

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