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ЛК «Европлан» первой на рынке начала работу по новой госпрограмме «Доступная аренда»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает клиентам-юрлицам новую программу операционного лизинга «Доступная аренда», по условиям которой можно сэкономить до 25% от стоимости автомобиля.

Автомобиль в аренду.
Автомобиль в аренду.
Фото ЛК «Европлан»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает клиентам-юрлицам новую программу операционного лизинга «Доступная аренда», по условиям которой можно сэкономить до 25% от стоимости автомобиля. Теперь для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения, стала доступна дополнительная экономия 25% по госпрограмме «Доступная аренда», наряду с другими скидками и преимуществами операционного лизинга в «Европлане»:

  • аванс 0%;
  • пакет автоуслуг вместе с автомобилем: регистрация в ГИБДД, страхование, оплата транспортного налога, техобслуживание, шинный сервис, автопомощь, система мониторинга;
  • платежи до двух раз меньше, чем в финансовом лизинге, благодаря тому, что клиент оплачивает только потери стоимости авто.

Условия программы:

  • автомобиль можно взять в аренду на срок от 19 месяцев до 5 лет;
  • по истечении договора лизинга клиент по желанию получает новый автомобиль, все вопросы по реализации текущего автомобиля берет на себя Европлан;
  • оформить можно: новый легковой автомобиль, легкий коммерческий транспорт и грузовой транспорт.

Примеры расчетов с учетом скидки по программе 25% и специальных скидок Европлана:

  • Легковой автомобиль стоимостью 1 млн рублей можно оформить по программе с авансом 0% и экономией свыше 340 тыс. рублей! Ежемесячный платеж составит всего 24 800 рублей.
  • Грузовой автомобиль стоимостью 2 млн рублей можно оформить с авансом 0% и экономией свыше 640 тыс. рублей! Ежемесячный платеж составит — 44 200 рублей.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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