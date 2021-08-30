Ловите лето с парком «Солнечный ветер»

Лето заканчивается по календарю, но не заканчивается в парке «Солнечный ветер»! Хорошая погода еще с нами, а значит нужно отдыхать, веселиться, кататься на любимых аттракционах, гулять по аллеям и делать лучшие летние фото. Давайте проведем это время вместе!

«Жаркий вторник» ждет вас!

Давно любимая барнаульцами акция «Жаркий вторник» продолжается. Только 31 августа приходите в парк «Солнечный ветер» и катайтесь на всех аттракционах по единой цене — всего 120 рублей!*

Ловите за хвост улетающее лето: приходите всей семьей и с друзьями, позвольте себе получить шквал эмоций и прокатиться на всех аттракционах парка за один раз. Как вам такая идея? В последний день лета цена на все аттракционы очень даже «жаркая» — всего 120 рублей!

*в акции не участвуют призовые аттракционы — «Аркады»

Веселые фотосессии и арбузное меню

Август — самый сладкий месяц лета. А почему? Да потому, что созрели наши любимые арбузы!

Весь месяц в парке «Солнечный ветер» вас ожидали: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Успевайте увидеть и попробовать «арбузные чудеса»: приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

«Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер»

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68 , +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Инстаграм: @solnechnyi.veter