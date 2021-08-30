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Ловите лето с парком «Солнечный ветер»

Лето заканчивается по календарю, но не заканчивается в парке «Солнечный ветер»! Хорошая погода еще с нами, а значит нужно отдыхать, веселиться, кататься на любимых аттракционах, гулять по аллеям и делать лучшие летние фото. Давайте проведем это время вместе!

Коллективы на сцене.
Коллективы на сцене.
Парк “Солнечный ветер”

«Жаркий вторник» ждет вас!

Давно любимая барнаульцами акция «Жаркий вторник» продолжается. Только 31 августа приходите в парк «Солнечный ветер» и катайтесь на всех аттракционах по единой цене — всего 120 рублей!*

Ловите за хвост улетающее лето: приходите всей семьей и с друзьями, позвольте себе получить шквал эмоций и прокатиться на всех аттракционах парка за один раз. Как вам такая идея? В последний день лета цена на все аттракционы очень даже «жаркая» — всего 120 рублей!

*в акции не участвуют призовые аттракционы — «Аркады»

Веселые фотосессии и арбузное меню

Август — самый сладкий месяц лета. А почему? Да потому, что созрели наши любимые арбузы!

Весь месяц в парке «Солнечный ветер» вас ожидали: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Успевайте увидеть и попробовать «арбузные чудеса»: приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Инстаграм: @solnechnyi.veter


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