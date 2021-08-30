Ловите лето с парком «Солнечный ветер»

«Жаркий вторник» ждет вас!
Давно любимая барнаульцами акция «Жаркий вторник» продолжается. Только 31 августа приходите в парк «Солнечный ветер» и катайтесь на всех аттракционах по единой цене — всего 120 рублей!*
Ловите за хвост улетающее лето: приходите всей семьей и с друзьями, позвольте себе получить шквал эмоций и прокатиться на всех аттракционах парка за один раз. Как вам такая идея? В последний день лета цена на все аттракционы очень даже «жаркая» — всего 120 рублей!
*в акции не участвуют призовые аттракционы — «Аркады»
Веселые фотосессии и арбузное меню
Август — самый сладкий месяц лета. А почему? Да потому, что созрели наши любимые арбузы!
Весь месяц в парке «Солнечный ветер» вас ожидали: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Успевайте увидеть и попробовать «арбузные чудеса»: приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню.
Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.
Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!
Парк «Солнечный ветер»
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел:
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Инстаграм: @solnechnyi.veter