Лучшие воспоминания лета с парком «Солнечный ветер»

Фотосессии продолжаются!
В субботу 7 августа в «Солнечном ветре» прошёл замечательный фотодень. И мы рады наконец показать вам готовые фотографии! Ищите себя на фото в нашем альбоме ВКонтакте и делитесь яркими моментами у себя в историях! Не забывайте отмечать нас.
Если свою фотографию вы нашли, и хотите увидеть остальные — напишите нам в личные сообщения, возможно, есть ещё снимки, и мы вам их отправим!
А мы объявляем новый фотодень в «Солнечном ветре»!
15 августа наши любимые герои — кот Филимон и Петрушка будут ждать вас в парке, чтобы баловаться, танцевать и делать смешные фотографии! Наш фотограф будет ловить самые забавные и милые моменты, а вы пополните свои фотоархивы классными воспоминаниями.
Ждём вас с детками и родителями, с друзьями и подругами в это воскресенье!
5 аттракционов по 90 рублей!⠀
Не забывайте про акцию августа: катание на аттракционе всего за 90 рублей! Следующая неделя последняя, чтобы успеть прокатиться выгодно на следующих аттракционах:
- «Летающие драконы»
- «Индейская река»
- «Веселый поезд»
- «Конвой»
- «Грузовички»
Любой из этих аттракционов по цене всего 90 рублей. Приходите — акция действует ежедневно до 22 августа!
Веселые фотосессии и арбузное меню
Август — самый сладкий месяц лета. А почему? Да потому, что созрели наши любимые арбузы!
Весь месяц парк «Солнечный ветер» как спелый и вкусный арбуз: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню — последний летний месяц пройдет весело и вкусно.
Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.
Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!
Парк «Солнечный ветер»
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел:
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Инстаграм: @solnechnyi.veter