Лучшие воспоминания лета с парком «Солнечный ветер»

Август — последний месяц лета, но это совсем не повод грустить… А как раз наоборот — время веселиться на всю катушку! Семейный парк развлечений «Солнечный ветер» предлагает провести остаток лета вместе.

Фотосессии продолжаются!

В субботу 7 августа в «Солнечном ветре» прошёл замечательный фотодень. И мы рады наконец показать вам готовые фотографии! Ищите себя на фото в нашем альбоме ВКонтакте и делитесь яркими моментами у себя в историях! Не забывайте отмечать нас.

Если свою фотографию вы нашли, и хотите увидеть остальные — напишите нам в личные сообщения, возможно, есть ещё снимки, и мы вам их отправим!

А мы объявляем новый фотодень в «Солнечном ветре»!

15 августа наши любимые герои — кот Филимон и Петрушка будут ждать вас в парке, чтобы баловаться, танцевать и делать смешные фотографии! Наш фотограф будет ловить самые забавные и милые моменты, а вы пополните свои фотоархивы классными воспоминаниями.

Ждём вас с детками и родителями, с друзьями и подругами в это воскресенье!

Лучшие воспоминания лета. Фотограф @40innabyka

5 аттракционов по 90 рублей!⠀

Не забывайте про акцию августа: катание на аттракционе всего за 90 рублей! Следующая неделя последняя, чтобы успеть прокатиться выгодно на следующих аттракционах:

«Летающие драконы» «Индейская река» «Веселый поезд» «Конвой» «Грузовички»

Любой из этих аттракционов по цене всего 90 рублей. Приходите — акция действует ежедневно до 22 августа!

Лучшие воспоминания лета. Архив парка «Солнечный ветер»

Веселые фотосессии и арбузное меню

Август — самый сладкий месяц лета. А почему? Да потому, что созрели наши любимые арбузы!

Весь месяц парк «Солнечный ветер» как спелый и вкусный арбуз: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню — последний летний месяц пройдет весело и вкусно.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68 , +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Инстаграм: @solnechnyi.veter