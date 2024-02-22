22 февраля
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Пять лучших аниме о перерождении, продолжение которых можно увидеть в 2024 году

О перерождении в новом мире, где можно исправить ошибки прошлого и начать жизнь с чистого листа, мечтают многие. Именно поэтому, аниме на тему воскрешения с сохранением памяти пользуется огромной популярностью. Расскажем о 5 интересных франшизах о перерождении, продолжение которых выходит в 2024 году.

Мужчина и женщина, закат.
Мужчина и женщина, закат.
Фото: ru.freepik.com, автор vecstock.

«О моём перерождении в слизь»

Первый сезон сериала вышел в 2018 году. «О моём перерождении в слизь» 3 сезон аниме выйдет весной 2024 года.

Аниме рассказывает историю трагически погибшего клерка, после смерти переродившегося в виде куска слизи, наделенного немалым разумом. В новом фэнтези-мире, где живет множество разных рас, он мечтает построить страну, где будет царить равноправие.

16+

«Реинкарнация безработного»

Классика жанра, повествующая об истории неудачника, зря растратившего данное ему на Земле время и погибшего при спасении школьников. Он попадает в Средневековье, в мир меча и магии. Здесь герой, учтя ошибки прошлого, обещает себе вести полноценную и яркую жизнь. Накопленные знания помогают ему в обучении магии и освоении других полезных навыков в новом мире. На весну запланирован выход второй части второго сезона, состоящей из 12 серий.

16+

«Перерождение в Аристократа со способностью анализа»

«Перерождение в Аристократа со способностью анализа» аниме — это история офисного работника, начинающего новую жизнь после смерти. Ему достается тело местного аристократа. В магическом мире он получил всего один навык — навык Оценки, с помощью которого он легко определяет хорошие и плохие стороны как вещей, так и людей. Как это поможет герою править подданными и разобраться в проблемах государственного аппарата, можно будет увидеть уже весной 2024 года.

16+

«Фермерская жизнь в ином мире»

Первый сезон сериала вышел в 2023 году, второй запланирован на 2024. После продолжительной болезни и смерти главный герой встречает Творца Хираку и просит его о перерождении в фермера со здоровым телом. В новом мире герой в окружении волков, вампира, ангела и эльфа строит жизнь, посвящая свои дни любимому труду вдали от цивилизации.

16+

«Восхождение в тени»

По предварительной информации, третий сезон популярного аниме в жанре иссекай выйдет осенью 2024 года. Также создатели анонсировали полнометражный фильм «Восхождение в тени: Потерянное эхо» (официально дата выхода пока не объявлена). Аниме под названием «Восхождение в тени!» повествует о герое по имени Сиде Кагэно, который мечтает стать теневым правителем, чтобы тайно править действиями людей. Погибнув в аварии и переродившись в новом мире, герой приступает к реализации своего плана.

16+

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